Djokovics desperate forsøk: Tar saken til retten

Advokatene til verdensener Novak Djokovic har møtt opp hos domstolen i Melbourne, for å stanse at tennisstjernen blir kastet ut av landet. Resultat: Han får iallfall bli i landet til mandag.

TENNISESS: Novak Djokovic.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det melder The Sydney Morning Herald og nyhetsbyrået Reuters.

Djokovic fikk sitt visum avvist og skulle derfor sendes ut av landet torsdag, ettersom han ifølge grensevaktene ikke har bevist at han oppfyller innreisekravene.

Nå sier også tennis-kollegaen Rafael Nadal ifra.

– Verden har lidd nok. Vaksiner deg, sier Nadal på en pressekonferanse natt til torsdag, ifølge New York Times-journalisten Ben Rothenburg, skriver Dagbladet.

Dommer Anthony Kelly lover å jobbe overtid for å se på saken torsdag, skriver den australske avisen.

Dommeren sier at han ble sterkt rådet til å raskt løse disputten, om hvorvidt Djokovic blir sendt ut av landet torsdag kveld eller om han kan få bli inntil en høring kan bli holdt mandag.

Reuters melder torsdag formiddag at det er bestemt at Djokovic får bli i Australia til mandag.

Grand Slam-turneringen Australian Open starter 17. januar. Djokovic har vunnet turneringen hele ni ganger siden 2008. Han vant også i fjor.

Visumtrøbbelet har oppstått som en følge av at et medlem i støtteapparatet skal ha søkt om feil type visum. Dette visumet tilfredsstiller ikke kravene for fritak om coronavaksine, og siden Djokovic ikke kan vise til dokumenter på at han er vaksinert nektes han adgang til landet, melder australske aviser.

Tøff dommer

Dommer Kelly varsler at han ikke kommer til å la seg påvirke av at det er saken til en verdensstjerne han skal behandle. Arrangøren for Australian Open har bedt om at saken blir avgjort innen tirsdag, siden de eventuelt må ha inn en annen spiller for Djokovic. Kelly lar seg ikke presse av det.

– Om jeg kan få si med all mulig respekt, jeg vil ikke logre med halen her, sier Kelly, skriver The Sydney Morning Herald.

Dommeren har spurt Djokovics advokater om han har tilgang til en tennisbane for å trene. Han spurte også når Djokovic etter planen skal spille første kamp. Den serbiske verdenseneren er plassert på karantenehotell i Melbourne av myndighetene i Australia.

Rundt 91 prosent av Australias voksne befolkning er vaksinert, og det gis lite slingringsmonn overfor dem som ikke vil ha et stikk.

Til og med den australske statsministeren har uttalt seg om saken.

– Regler er regler, og det er ingen særbehandling. Jeg vil takke grensemyndighetene for at de har gjort jobben sin, sa statsminister Scott Morrison torsdag.

– Vi vil fortsette og ta de rette avgjørelsene for å sikre den australske grensen når det kommer til denne pandemien, sier Morrison skriver nyhetsbyrået Reuters.