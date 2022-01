Mamma Djokovic om det kontroversielle bildet: – Han visste det ikke

Novak Djokovic (34) testet positivt for corona 16. desember. Dagen etter delte han ut priser hos det lokale tennisforbundet, men mor Dijana tror ikke sønnen kan ha vært klar over den positive testen.

FORSVARER SØNNEN: Dijana Djokovic, her fra mandagens pressekonferanse.

Det kontroversielle bildet fra prisutdelingen ble tema på pressekonferansen til Djokovic-familien på mandag, en pressekonferanse som da ble brått avsluttet da spørsmålet om hvorfor Djokovic ikke hadde isolert seg etter den positive testen kom.

Under mandagens høring, som endte med at Djokovic slapp ut av karantenehotellet, kom det frem at Djokovic testet seg tidlig på ettermiddagen den 16. desember og at resultatet som viste en positiv prøve var klart senere på kvelden samme dag. Når tennisstjernen faktisk ble oppmerksom på den positive testen, er imidlertid ikke klart.

Verdensenerens mor, Dijana Djokovic, var onsdag morgen, australsk tid, med TV-programmet Sunrise på Channel 7.

Der ble hun ifølge The Age spurt om bildet med det lokale tennisforbundet.

– Han visste det trolig ikke. Han visste det ikke, for da han innså det (at han hadde testet positivt), så isolerte han seg, sier moren, og legger samtidig til at det er best å spørre Novak Djokovic selv.

DELTE UT PRIS: Novak Djokovic (i svart, i midten på bakerste rekke) var til stede på en prisutdeling dagen etter at han skal ha avlagt en positiv coronatest.

Mamma Djokovic forteller at hun er «veldig bekymret» for at sønnen skal bli kastet ut av Australia. Etter at Djokovic gikk seirende ut av mandagens høring, er det nå opp til immigrasjonsminister Alex Hawke. Han har muligheten til å sende serberen ut av landet.

– Jeg leste i avisene at det fremdeles er mulig at han kan bli deportert. Jeg er veldig bekymret, sier Dijana Djokovic.

– Vi ber alle for at han blir værende og får spille. Ikke kast ham ut – han er en tennisspiller. Han er ingen politiker, han er ingen kriminell og han er ingen morder, sier mamma Djokovic.

Den serbiske statsministeren, Ana Brnabic, har i et intervju med BBC vært klar på at det ville vært et brudd på de serbiske reglene om Djokovic har deltatt på prisutdelingen med visshet om at han hadde avlagt en positiv PCR-test.

– Jeg vet ikke når han faktisk fikk resultatet og når han så resultatet, så det er en gråsone. Den eneste som kan svare på dette er Novak, sier Brnabic.