Langrennsleiren delte «skrekkhistorier» om høyden

ZHANGJIAKOU (VG) Sturla Holm Lægreid tok det rolig fra start på skiskytternes normaldistanse. Årsaken var dystre skildringer fra norske langrennsløpere som hadde møtt veggen i Kina.

BLE ADVART: Sturla Holm Lægreid (høyre) fikk høre «skrekkhistorier» fra langrennsleiren etter herrenes 30 kilometer.

Bortsett fra gullet til høydevante Therese Johaug og sprintfenomenet Johannes Høsflot Klæbo har de norske lanngrensutøverne slitt så langt i OL. Mesterskapet arrangeres rundt 1700 meter over havet her i Zhangjiakou.

Tirsdag kritiserte langrennsekspert Fredrik Aukland landslaget for manglende høydetrening over flere år i opptakten til OL. Etter skiskytternes 20 kilometer forteller den firedobbelte verdensmesteren Sturla Holm Lægreid at de norske kollegenes hadde skremmende beskrivelser fra søndagens tremil, hvor samtlige ble distansert av russiske Aleksandr Bolsjunov.

– Langrennsgutta snakket om skrekkhistorier fra duatlonen sin. De følte de var helt ferdige etter skibyttet, sier Lægreid til VG.

Skiskytterne og langrennsløperne bor i samme bygg i OL-landsbyen her i Nord-Kina. Pål Golberg, som tirsdag kveld røk ut i kvartfinalen på sprinten, er blant utøverne Lægreid har pratet med.

– Alle hadde sine erfaringer. Pål sa at han merket at han ble sliten. Han tok seg jo bra sammen da. Men de sa at det er lett at man plutselig får hammer’n – helt ut av det blå. Man kan føle seg helt fin, men så smeller det ett minutt senere. Det er greit å være observant på det, sier Lægreid, som selv endte på 15. plass etter tre bom tirsdag kveld.

OL-DEBUT: Sturla Holm Lægreid fikk sin OL-debut på tirsdagens normaldistanse.

Skiskytterne har trent mye i høyden i forkant av OL. Fjorårets VM-konge føler også at kroppen fungerer bra. Det samme forteller bronsevinner Johannes Thingnes Bø.

– Det kjennes bra ut. Det er et langt løp – i høyden. Jeg var litt skeptisk til åpningsfart og hvordan jeg skulle gjøre det, men jeg føler jeg traff bra, sier Bø til VG.

Samtidig mener Lægreid at løperne balanserer på en tynn line.

– Hvis du får for mye melkesyre, blir du helt ferdig. Da stopper det opp.

Han er vel vitende om at utøvere som har trent mye i høyden vil ha bedre forutsetninger for å kunne gå fort over lengre tid – uten å akkumulere samme mengde syre som dem som har oppholdt seg lenger i lavlandet.

Dessverre stoppet det også for de norske langrennskvinnene på sprinten. Ingen av dem kom til finalen i det som var en historisk svak prestasjon. På herresiden var det kun gullvinner Klæbo som tok seg til det avgjørende heatet. Det får Discovery-ekspert Martin Johnsrud Sundby til å reagere.

– Vi har én av åtte i finalen. Det er ikke godt nok. Herrelaget hadde enda bedre forutsetninger for å få flere mann til finalen enn damene, men det får vi ikke til. Det er ikke det at man blir slått ut med små marginer, men de er et stykke bak. Vi er ikke vant til å se dette. Vi er ikke der vi skal være i dagens sprint, og det er skuffende, sier Sundby på direkten.

Golberg, som var nesten tre minutter bak Bolsjunov på en 5. plass på søndagens tremil, ønsker i utgangspunktet ikke å snakke om treningsopplegget har vært optimalt eller ikke. Sjur Røthe brøt på sin side den samme distansen.

– Søndagen var et slag for oss. Vi har hatt ganske kjipe dager før OL og ikke en bra oppladning. Jeg håper og tror at dette skal gjøre oss skjerpet og at vi kommer enda sterkere utover i mesterskapet, sier Golberg etter kvartfinale-exiten på sprinten.

– Hvordan reagerer du på høyden?

– Vi har vært mye i høyden ... Å stå midt i et OL å evaluere ting, syns jeg ikke noe om. Vi må fokusere på det vi kan få gjort noe med. I første omgang er det 15 kilometer klassisk for min del. Jeg håper og tror at jeg kan kjempe om medaljer der, sier Golberg.