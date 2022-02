Iversen vraket igjen - disse går 15-kilometeren for Norge

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Natt til torsdag norsk tid tok Eirik Myhr Nossum ut det norske herrelaget til 15-kilometeren i OL. Nok en gang ble det ikke funnet plass til Emil Iversen (30).

Det norske treneren inntok podiet under pressekonferansen i OL-landsbyen med følgende nytt:

Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Pål Golberg og Erik Valnes går distansen for Norge.

Det betyr at Emil Iversen nok en gang er vraket til en OL-distanse.

– Uttak er fryktelig vanskelig. Emil har hatt en opp og ned-sesong, han detter dessverre gjennom på dette uttaket. Det er fire som er bedre han nå, forklarer Myhr Nossum, som sier at Iversen er skuffet.

– Er han i form?

– Jeg tror det. Han har ikke gått noen distanser i OL, men jeg tror han er i ganske god form, sier treneren om Iversen.

Iversen har nå blitt vraket til tremil med skibytte, sprint og 15 kilometeren. De neste mulighetene er lagsprint, stafett og femmil.

Johannes Høsflot Klæbo er en god venn av Iversen og føler med 30-åringen.

– Det er fullt forståelig at han er skuffet, og det er positivt. Det viser at det betyr noe. Han trengte nok litt tid for seg selv i går, og det er forståelig. Så må han inn i gjengen som vanlig og se fremover, sier Johannes Høsflot Klæbo.

De to store favorittene er Aleksandr Bolsjunov og Iivo Niskanen i fredagens renn.

– De skiller seg klart ut. Slik de gikk på søndag, skal vi heve oss veldig mye for å slå de to. Men det er et nytt skirenn og det er mye som kan skje fra renn til renn. Jeg tror vi kan gi dem en god kamp, sier Holund om motstanderne.

Niskanen har vunnet 15 kilometer i klassisk stil begge gangene i intervalstart denne sesongen. Klæbo parkerte derimot finnen da øvelsen gikk i fellesstart under Tour de Ski.

Dario Cologna er regjerende olympisk mester på distansen. Simen Hegstad Krüger tok sølv for fire år siden, men rekker ikke distansen i årets OL på grunn av coronaisolasjon. Håpet er at Lyn-løperen skal gå femmila for Norge.