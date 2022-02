Sveriges skøytemester om Kina-tildelingen: – Ekstremt uansvarlig

Nils van der Poel (24) er hjemme fra Beijing-OL som lekenes skøytekonge. Nå retter han kritikk mot arrangementet.

MILKONGEN: Nils van der Poel etter 10.000-meteren, der han var 19 hundredeler fra å slå Johann Olav Koss’ 1994-rekord med ett minutt. Det ble uansett ny verdensrekord.

I forkant av OL sa skøyteyndlingen fra Trollhättan at han ikke kom til å kritisere den omstridte tildelingen av årets vinter-OL – med begrunnelsen at han ønsket «å leve et langt liv».

Tilbake på svensk jord – med gull og olympisk rekord på 5000 meter og gull og verdensrekord på 10.000 meter – byr han på meningene om olympiske leker i Kina.

– Jeg synes det er fryktelig. Men jeg tror ikke jeg skal uttale meg altfor mye siden vi fortsatt har troppen i Kina, sier svensken til Aftonbladet.

– OL er mye, det er et fantastisk idrettsarrangement der verden forenes og nasjoner møtes. Men det er også hva Hitler gjorde før han invaderte Polen (starten på 2. verdenskrig), og det er hva Russland gjorde før de invaderte Ukraina. Jeg synes det er ekstremt uansvarlig å gi det til et land som så tydelig krenker menneskerettighetene som Kinas regime gjør, utdyper Nils van der Poel.

Han presiserer at å være deltager i OL har vært «trivelig».

– Det kinesiske folket jeg har truffet, har vært helt fantastiske. Jeg har hatt en veldig opplevelse, sier Sveriges doble gullvinner.