Johaug bekrefter: Avslutter OL-karrieren søndag

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) På pressekonferansen før søndagens 30 kilometer bekrefter Therese Johaug at den siste distansen i dette OL, også blir hennes siste OL-distanse i karrieren.

SISTE: Therese Johaug bekrefter at søndagens tremil blir hennes siste renn i OL.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg vet at jeg går mitt siste OL-renn til søndag, sa hun på pressekonferansen før tremilen.

Dermed bekrefter 33-åringen at hun ikke satser mot OL i Italia i 2026, og hun erkjenner at det er en smule vemodig.

– Det har vært livet mitt i femten år. Jeg har deltatt i to OL, og jeg vet at det ikke blir flere OL for min del. Det er klart det er litt trist å tenke på. Det er siste gang man får oppleve dette. Det er en spesiell atmosfære og stemning i et OL, som du ikke får i et VM. Det er rart, men samtidig så nyter jeg hvert sekund her, sa Johaug.

Samtidig fortalte løperen fra Dalsbygda at hun ikke har bestemt seg for hvor lenge hun vil holde på, og at den avgjørelsen kommer til å drøye.

– Det skjer ikke før etter sesongen. Jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg må ta noen runder med meg selv, fortalte Johaug og fortsatte:

– Det kan ta lang tid.

Johaug kan ta sin sjette OL-medalje og sitt fjerde OL-gull på søndagens 30-kilometer. Men som på de andre distansene spår skistjernen at det igjen kommer til å bli tøft:

– Jeg tror det blir en veldig tøff tremil. Om det ikke har vært viktig før å disponere rett i disse løypene før, så blir det i alle fall viktig på søndagen.

VEMODIG: Johaug fortalte på pressekonferansen før sitt siste OL-renn at det er vemodig å tenke på at hun ikke får oppleve OL-atmosfæren igjen.

Med seg på 30-kilometeren får 33-åringen Ragnhild Haga, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.

Lagkameratene Lotta Udnes Weng og Haga er klare på hva Johaug har betydd for både dem og laget.

– Hun betyr vel egentlig like mye utenfor løypene som i løypene, da kan dere vel tenke dere hvordan det er. Hun er både sosial og villig til å dele av sine erfaringer. hun er helt rå, rå dame. hun er med på alt fra trening til «rai rai», så det hyller vi, sa Lotta Udnes Weng.

– For min del med Therese så er det alt fra da hun var utestengt til nå. Hun har hatt sine opp- og nedturer, hun har stått i det og trent og vært stort sett blid. Det som imponerer meg aller mest er egentlig arbeidsmoralen og hvor mye energi hun har. Hun trenger nesten ikke søvn. Hun er en turbo i forhold til oss andre, sa Haga.

Neste år arrangeres VM i slovenske Planica, men om Johaug og stiller opp, er enda usikkert.

På spørsmål fra VG om hvor tett opp mot mesterskapet hun eventuelt vil vente med å bekrefte sin deltagelse, svarte Johaug følgende:

– Vi får se.

Johaug som fikk sin OL-debut i 2010 da lekene var i canadiske Vancouver, og sin VM-debut tre år tidligere i japanske Sapporo, er hemmelighetsfull om hva fremtiden vil bringen etter søndagens tremil.

– Det vet jeg ikke, rett og slett. Jeg tror jeg fokuserer på at jeg fortsatt er en toppidrettsutøver. Så får vi ta livet etter det når det kommer, sa Johaug på spørsmål om hun blir værende i skimiljøet.

For landslagstrener Iversen er klar på at han gjerne vil at 33-åringen skal bli værende rundt landslaget også etter at hun har lagt opp.

– Ja for all del, den erfaringen og kunnskapen hun sitter med er gull verdt for oss nå og for kommende langrennsløpere. Jeg har forståelse for at når toppidrettsutøvere hopper av, så er det ikke det tidspunktet de er mest motiverte for å hoppe på samlinger og reise. Men på sikt tror jeg hun kommer til å gjøre det, sa Iversen.