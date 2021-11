LSK-seieren gikk opp i røyk: – Det jeg fryktet

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm-Vålerenga 0–0) To skudd i stengene var ikke nok. LSK måtte nøye seg med et skuffende poeng i publikumsfesten med 10.504 tilskuere til stede.

– Det var det jeg fryktet. At det skulle bli litt sånn krampaktig, sier Thomas Lehne Olsen som var et stangskudd fra seriemål nummer 23.

Blussene brant og røyken teppela Åråsen i tre minutter fra start. Full stopp i spillet. Historien gjentok seg fra 2019. Da ble matchen også stoppet før det hele endte 0–0.

Lillestrøm og Vålerenga fortsatte høyrisiko-kampen med lavrisiko fotball.

Det vaskeekte LSK-produktet Eskil Edh var den eneste som virkelig satte fyr på første omgang.

– Denne kampen betyr ekstra mye når du er født og oppvokst her. Det svir litt når vi ikke får alle poengene. For det synes jeg vi fortjente, sier banens beste til VG.

Først fikk høyrekanten en mulighet alene med Kjetil Haug fra litt skrått hold. Vålerenga-keeperen avverget med en god redning.

Så satte Edh opp Lehne Olsen glimrende etter en halvtime med gåfotball på Åråsen. Den landslagsuttatte spissen rammet stolpen fra kort hold.

– Det er en fantastisk ramme. Jeg skulle ønske jeg var litt mer klinisk. Vålerenga har knapt en sjanse og jeg er egentlig bare veldig skuffet over at vi ikke klarer å sette inn ett mål, sier Lillestrøm-spiller Gjermund Åsen til Discovery+ og omtaler sitt eget lag som «litt for feige».

Så satte Edh opp banens farligste, Thomas Lehne Olsen, glimrende etter en halvtime med gåfotball på Åråsen. Den landslagsuttatte spissen rammet stolpen fra kort hold.

Vålerenga hadde ikke mye å komme med de første 45 minuttene. Nærmest var en heading fra Amor Layouni. Men VIF-kanten fikk aldri fart på ballen og Mads Hedenstad Christiansen hadde ingen problemer med å holde buret rent.

Det gikk bare et drøyt halvt minutt av 2. omgang før hjemmelaget nok en gang traff stolpen. Igjen var det Edh – fra Volla noen utspark fra Åråsen – som var i sentrum. 19-åringen satte opp Gjermund Åsen. Trønderen sørget for stolpetreff nummer to for kvelden.

– Vi hadde størst brodd og største ønske om å komme til avslutninger og scoringer, sier Geir Bakke. LSK-treneren var ikke fornøyd med alt, men synes det var en «1–0-kamp».

Vålerenga hadde nok med å forsvare seg. Edh var på ferde igjen. Han spilte opp Åsen på venstrekant. Innlegget endte hos Magnus Knudsen på bakre stolpe. Sønnen til tidligere landslags- og Stabæk-keeper, fikk sin store og kampens største sjanse.

Men satte ballen utenfor på motsatt side av mål.

Daniel Gustafsson «hevntakkelet» Amor Layouni noen minutter senere. Dommer Kristoffer Hagenes burde kanskje tatt den første situasjonen. Flere spillere røk i tottene på hverandre før Hagenes løste det hele med gult kort både til Gustafsson og Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation.

– Kunne det vært rødt?

– Jeg vet ikke. Jeg gikk hardt inn i duellen, men det dommeren som dømmer, sier svensken og får støtte av Dag-Eilev Fagermo. Vålerenga-treneren mener – etter å ha sett situasjonen om igjen – at det holdt med gult.

BRENNHETT: Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation tok tak i Lillestrøms Daniel Gustafsson. Begge fikk gult kort av dommer Kristoffer Hagenes.

Odin Thiago Holm ga Vålerenga litt mer ballbesittelse etter pause, men Fagermos menn skal være glade de kom fra derbyet med poeng. Oslo-klubben stilte med Henrik Bjørdal på høyreback.

– Det er feil. Men vi er i den situasjonen vi er når vi har kjørt stallen tøft ned. Da må vi bruke folk i de posisjonene de ikke helst skal spille, sier Fagermo.

Han var tross alt fornøyd med ett poeng på Åråsen. Fjorårets bronselag ligger stabilt midt på tabellen. Mye skal skje om det skal endre seg.

– Nå må vi ta de fire siste kampene først. Men det er som vi sa før sesongen at 11'eren vi startet med var veldig sterk. Den kunne vært med i medaljestriden. Hvor de gullgreiene kommer fra vet ikke. Der noe Lillestrøm erter opp, tror jeg. Vi startet sesongen veldig bra, men scoret for lite mål. Så har vi fått skadeutfordringer og vært opp og ned, sier Fagermo med et lite stikk til LSK.

Geir Bakke brukte minst mulig krutt på Vålerenga.

– Nei, de prøver på de tingene de alltid gjør. De har mange gode ballspillere og vil alltid finne siderom, mellomrom og ha «korridorspill». Vi fikk demmet det godt opp, sier LSK-treneren.

