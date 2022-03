Diggins ut mot kroppskritikk i storavis: - Ser ut som en fe i skidrakt

Jessie Diggins (30) tar et oppgjør med New York Times etter at storavisen kom med det langrennsløperen kaller kroppskritikk.

GOD I OL: Jessie Diggins fotografert under tremila i OL hvor hun tok sølvmedaljen. Hun fikk også med seg en bronse på sprinten fra Beijing.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Vær så snill, ikke kommenter andres kropp, form eller størrelse, er oppfordringen fra Diggins i en post på Instagram etter at 30-åringen ble kjent med formuleringene New York Times brukte om henne i forbindelse med OL i Beijing.

– I en idrett hvor så mange kvinner har massive skuldre og lår, ser Diggins ut som en fe i sin skidrakt, skrev storavisen og la til «det er ikke kjent hvor hun henter sine krefter fra», skrev avisen.

Det var NRK som først omtalte saken.

Den amerikanske skistjernen tok sølv på tremila bak Therese Johaug i OL og bronse på sprinten.

Diggins har tidligere fortalt hvordan hun led av en alvorlig spiseforstyrrelse i slutten av tenårene. Til slutt måtte hun søke profesjonell hjelp hos organisasjonen «The Emily Program».

Hun har vært åpen om spiseforstyrrelsene både gjennom blogging og intervjuer - og har tidligere uttalt at hun har valgt åpenhet for å vise unge jenter at kroppspress er noe man kan snakke med trenere om hvis man sliter.

– Skadelig

Derfor reagerer hun også kraftig på ordene som er brukt i New York Times-artikkelen.

– Det viktigste jeg tar med meg fra OL er noe jeg hadde trengt å høre da jeg var 18 år. Jeg klarte bare å komme meg til start fordi jeg er sunn, glad, og har et kjærlig og støttende team rundt meg. Å lytte til kroppen min og ta godt vare på den er ikke noe jeg alltid har gjort, men å få hjelp for spiseforstyrrelsen min og lære å akseptere mine styrker i stedet for å alltid prøve å være «perfekt» er grunnen til at jeg fortsatt konkurrerer i dag, skriver Diggins og kaller avisartikkelen «skadelig».

– New York Times-artikkelen som sammenlignet kroppen min med de utrolige kvinnene rundt meg, var skadelig på mange måter. Så jeg vil være tydelig på dette: som trenere, foreldre, lagkamerater og venner, vær så snill, ikke kommentér andres kropp, form eller størrelse. La oss holde fokus på tingene som virkelig betyr noe – å være en god lagkamerat, mental styrke, konkurrere rent, trene målrettet og konkurrere med mot. Ordene vi velger å si til hverandre kan ha stor innvirkning, enten de er oppløftende eller sårende. Så la oss fortsette å velge å snakke med vennlighet, enten det er til en venn, idrettsutøvere som ser opp til deg, eller til deg selv, skriver Jessie Diggins.

NRK skriver at nettstedet fasterskier.com har forsøkt å få en kommentar fra journalsiten som skrev saken. De har vått svar fra en talsperson i New York Times:

– Vi har som mål i vår sportsdekning å dekke mannlige og kvinnelige idrettsutøvere nøyaktig, likt og rettferdig. Vi tror noen ganger fysikken deres er relevant for ytelsen deres. I dette tilfellet var vår beskrivelse av langrennsløperen Jessie Diggins' merkbare forskjellige fysiske egenskaper, i motsetning til andre i sporten hennes, en viktig og relevant detalj.