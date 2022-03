Skøyteherrene sikret VM-gull i lagsprint

Håvard Holmefjord Lorentzen var med på å sikre norsk gull i lagsprinten i skøyte-VM lørdag. Lagvenninnen fra Fana tok bronse.

Håvard Holmefjord Lorentzen (til venstre) fikk med seg gull og bronse fra helgens sprint-VM på Hamar.

NTB

Det norske sprintlaget var en klar medaljekandidat foran konkurransen, og med et godt gjennomført løp sikret de edelt metall. Magnussen gikk den første runden for Norge, mens Rukke og Håvard Holmefjord Lorentzen fulgte deretter.

Bergenseren tok bronse i sprint-VM fredag.

På siste runde var det jevnt på tiden mot Polen, som det norske laget gikk i par med, men den polske ankermannen gjorde en feil underveis, og Lorentzen leverte og sikret seieren.

– Det sier noe om samholdet i laget. Det betyr mye for våre treningsområder og hvordan vi jobber sammen. Å få dette resultatet foran det norske folk er det beste man kan oppnå, sa landslagstrener Jeremy Wotherspoon til Viaplay.

Julie Nistad Samsonsen (til høyre) fra Fana IL fikk med seg bronse på kvinnenes lagsprint. Her med lagvenninnene Marte Furnée og Martine Ripsrud.

Lorentzens lagvenninne i Fana, Julie Nistad Samsonsen, tok sammen med Martine Ripsrud og Marte Furnée bronse på kvinnenes lagsprint.

Det var bare tre lag med, så de norske kvinnene var sikret medalje om de kom seg til mål. Før løpet var trioen klare på at de ikke hadde noe press på seg, og at de ville bruke konkurransen på å øve seg på å gå sammen.

Samsonsen ledet an i den første runden, mens Ripsrud gikk den andre runden i front. Furnée hang imidlertid bak de to lagvenninne i store deler av løpet, og de tapte noe tid på det.

Nederlenderne sikret gullet etter et sterkt løp fra blant andre sprintverdensmester Jutta Leerdam og -sølvvinner Femke Kok. Det norske laget var nesten seks sekunder bak sølvvinner Polen.

– Det er litt rart at vi skal sitte her å være så langt bak og fortsatt ta medalje. Det er kjipt at det bare er tre lag med, sa Ripsrud.