Glimt kan sikre 200 millioner: – Kan bli sveiseblinde av penger

Det er store summer som ruller inn på Bodø/Glimts konto om dagen. Allerede i kveld kan de sikre seg over 100 millioner kroner.

PENGEJUBEL: Marius Høibråten jubler etter scoring mot Zalgiris i forrige uke. I kveld sikres etter alt og dømme avansementet. Det betyr klingende mynt i klubbkassen.

For første gang siden 2007 kan Norge få et lag inn i et Champions League-gruppespill. Etter 5–0 i første møte med Zalgiris ligger nordlendingene meget godt an til å sikre playoff før tirsdagens returkamp klokken 18.00.

Ifølge tall VG har ettergått, sikrer bare det alene klubben 50 millioner kroner.

I mulig playoff, som er det siste hinderet før Champions League, venter enten Ludogorets eller Dinamo Zagreb.

Ved et eventuelt tap i Champions League-playoff, er Glimt sikret gruppespill i Europa League og ytterligere 36 millioner i kassa. Hittil har klubben spilt inn minst ti millioner kroner i premiepenger i europakvalifiseringen.

Totalpotten for avansement tirsdag kveld er dermed på godt over 100 millioner totalt. Skulle Kjetil Knutsens menn gå til Champions League, betyr det 200 millioner kroner.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, understreker overfor VG at de ikke fokuserer på pengene foran returmøtet med Zalgiris. Likevel erkjenner han at summene naturlig nok kommer godt med for en klubb som var på konkursens rand for bare tolv år siden.

– Vi tenker egentlig ikke så mye på penger. Men det er klart at økonomisk uttelling er med å trygge og bygge klubb fremover, sier Thomassen til VG.

I fjor tjente Glimt også solide summer på å ta seg til kvartfinalen i nyvinningen Conference League. I 2020 leverte nordlendingene et resultat på 22 millioner. I 2021 var overskuddet på 39,4 millioner.

Thomassen vil ikke spekulere i hvor mye Glimt kan komme til å sitte igjen med eller hvor langt dette bærer.

– Akkurat nå er fokuset vårt der det bør være, så får vi se hvor stort det eventyret blir.

Bare det å gå inn i Champions League flytter 155 millioner kroner til Glimts konto. En seier i en enkeltkamp der gir ytterligere 28 millioner, mens man får ni millioner for uavgjort. I tillegg skal en «market pool» på tre milliarder kroner fordeles mellom klubbene på vei mot finalen.

Når han blir konfrontert med millionene i Champions League, sier Thomassen følgende:

– Det er en helt annen verden man får ta del i, før han gjentar:

– Men det er viktig at vi ikke har fokus ikke på økonomiske, men faktisk ha rått fokus på utvikling av det sportslige. Det er ikke bare i fotball man kan bli sveiseblinde av penger. Vi må minne hverandre på dette.

Seier for en kamp i Europa League gir ca. 6,3 millioner kroner per seier og 2,1 millioner kroner per uavgjort. Gruppevinnerne får over 11 millioner, mens gruppetoeren mottar rundt 5,5 millioner kroner.

Thomassen gleder seg samtidig over svært innbringende år både i form av europaspill og spillersalg.

– Det gjør noe med soliditeten og tryggheten at vi har bra plattform. Så er det også utrolig viktig at vi har kostnadsbase som gjør at vi bygger en solid organisasjon, sier Thomassen, som forteller at de allerede har investert store midler i stadionanlegget og planleggingen av et nytt i 2025.

Tor Geir Kvinen er ekspert på fotballøkonomi og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er klar på at ringvirkningene av toppklubbene som gjør det godt i Europa er store.

Han lar seg spesielt imponere over måten Glimt har bygd seg opp, og mener andre klubber må se nordover. Skulle det hele ende i Champions League-plass, vil Glimt kunne bli et lokomotiv i norsk fotball, mener han.

– Dette er en solid oppsving for norsk fotball, med solide ringvirkninger. Det sørger naturlig nok også for at interessen for norske spillere øker. Skulle Glimt havne i Champions League, vil det medføre enorme økonomiske løft, sier Kvinen til VG.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2017 for å finne sist klubben befant seg i Obos-ligaen.

– Fra 2017 og frem til nå har det handlet om å bygge klubben stein på stein. Da hadde vi et budsjett på 42 millioner. Det er på mange måter gjennom de sportslige at vi generer inntekter. Vi har også vært heldige og hatt med oss et lokalt næringsliv som har støttet oss under vanskelige perioder. Akkurat nå har vi en god balansert drift, men ikke mer enn det, påpeker Thomassen.

Men hva spillere og trenere vil sitte igjen med om det skulle bli nok europaeventyr, vil ikke Thomassen gå ut med.

– De fleste klubber har bonussystemer. Det er laget og trenere som er kjernen av det som presteres. Som andre klubber har vi bonussystem, men de er kollektivt bygd opp. Mer enn det kan jeg ikke utdype.

– Poenget er at når det går bra og vi har sportslig suksess, er det også en tid for å kjenne at det kommer en belønning. Det er med på å gjøre oss, som tross alt har ganske lave lønninger, konkurransedyktige. Vi prøver å ha en nøktern og forsvarlig drift. Det spesielle med det som har skjedd i Glimt er at det ikke nødvendigvis finnes en lineær sammenheng mellom ressurser og gode sportslige produkter. Det har vært hardt arbeid, skapt av mennesker.

Han minner om at suksessen Glimt har oppnådd de siste årene også har kommet som følge av marginer i de riktige stundene.

– Dette er jo ekstremt marginalt. Derfor må vi passe på at vi jobber hardt og tar vare på verdiene våre. Jeg er sikker på at det vil gi oss et godt sportslig produkt over tid.

– Er det en fare for å «miste» seg selv på veien?

– Ja, vi er flinke til å minne oss på at vi ikke må bli blinde. Det er viktig å bygge klubb som har bærekraftig økonomisk drift, som ikke baserer seg på store inntekter fra Europa hvert enkelt år.