Warholm sesongdebuterer i Marokko

Karsten Warholm (26) vil sesongdebutere utendørs i Rabats Diamond League-stevne 5. juni. Det ble offentliggjort av arrangøren i Marokko mandag formiddag.



JAGET VILT: Karsten Warholm satte verdensrekord på 400 meter hekk da han vant OL-gull på øvelsen i Tokyo i fjor høst, foran Alison dos Santos og Rai Benjamin.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det stemmer. Det kan enkelt begrunnes med at jeg føler meg klar, og at Rabat er en fin sjanse til å starte Diamond League-sesongen. I tillegg trenger jeg litt poeng for å komme til (Diamond League)finalen i Zürich, og dette blir en fin anledning til å samle poeng for mesterskapene starter, skriver Karsten Warholm i en melding.

Norges OL-gullvinner og verdensrekordholder på 400 meter hekk skal løpe favorittdistansen på Prince Moulay Abdellah Stadium i Rabat. Det betyr at han starter i konkurranse halvannen uke før Bislett Games 16. juni, og tre uker etter at hans nærmeste konkurrenter sesongdebuterte i Doha 13. mai.

Da vant Alison dos Santos foran Rai Benjamin. Brasilianeren, som tok bronsemedaljen bak Warholm i Tokyo-OL i fjor, fikk tiden 47,24, 25/100 foran USAs OL-sølvvinner Rai Benjamin.

Abderrahman Samba stilte ikke til start på hjemmebane. Ifølge en publisering på qatarens Instagra-konto skal han ha pådratt seg en alvorlig skade under oppvarmingen: Avreven muskel på lårets bakside.

Etter det VG kjenner til skal Karsten Warholm ha trent mye fra allerede rett etter sesongslutt i fjor. I påsken gjennomførte han en spesielt lang treningsøkt i Vallhall. Den skal ha vart i ni timer og 40 minutter.

Han skal ha fått et attraktivt tilbud om å løpe 400 meter hekk - mot Rai Benjamin - i Eugene 28. mai. Han takket nei på grunn av den lange reiseveien og tidsforskjellen på ni timer. For fire år siden, etter Warholms første VM-gull, skal arrangøren i Oregon på USAs vestkyst ha tilbudt ham nær 400.000 kroner for å stille til start.

VM i fridrett går i Eugene 15. til 24. juli. En måned senere er det EM i München. Der kan han komme til å løpe 400 meter hekk og 400 meter flatt, slik han gjorde i EM i Berlin i 2018.

Det er ikke aktuelt i VM.

Warholm vant sitt første VM-gull i London for fem år siden. Han forsvarte det i Doha i 2019, året etter at han vant EM-gull på 400 meter hekk i Olympiastadion i Berlin.

Karsten Warholms verdensrekord er 45, 94 sekunder, som kjent satt under OL-finalen i Japan for ni måneder siden. Den tiden vil han nå måtte «svare» for i forbindelse med alle konkurranseløp.

Trener Leif Olav Alnes er absolutt ikke fremmed for at Warholm kan senke tiden ytterligere. Han mener imidlertid at det umiddelbart vil være naturlig å tro at Warholm jevnt over vil være i stand til å oppnå tider på «stabilt» 46 sekunder.

Da ha slettet Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord (46,78) på Bislett 1. juli i fjor, gjorde Warholm det med tiden 46,70 sekunder.