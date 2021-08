Ødegaard med strøken assist i Arsenal-returen – hat trick for Elyounoussi

(West Bromwich – Arsenal 0–6, Newport – Southampton 0–8) Martin Ødegaard (23) var i det lekne hjørnet mot reservene til West Bromwich i ligacupen. Mohammed «Moi» Elyounoussi (27) var involvert i fem mål for Southampton.

Det var på 4–0-målet at Ødegaard sendte Bukayo Saka alene med keeper med en nydelig stikker utført med en hæl-dragning.

– Martin og Aaron var veldig gode. Martin gir oss noe annerledes som vi ikke får med en annen spiller, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til Sky Sports om debutantene Ødegaard og keeper Aaron Ramsdale.

Fra før hadde Pierre-Emerick Aubameyang scoret to ganger på åpent mål etter returer, mens Aubameyang hadde assist da Nicolas Pépé satte inn 3–0 mot Championship-laget.

Aubameyang fullførte hat tricket med 5–0 etter timen spilt med en vakker avslutning. Alexandre Lacazette plasserte inn 6–0 kort tid senere.

– God følelse. Dette kan forhåpentligvis gi oss noe å bygge selvtillit på, sier Aubameyang til Sky Sports.

HYGGELIG GJENSYN: Martin Ødegaard fikk en flott start på livet som permanent Arsenal-spiller.

Stolpetreff for Ødegaard

Ødegaard, som var på lån hos Arsenal forrige vårsesong og nå har blitt hentet permanent fra Real Madrid, ble meid i bakken av vertenes Quevin etter bare 45 sekunder av re-debuten.

Etter dette hadde Ødegaard en svært trivelig time mot West Bromwich sitt reservemannskap – før manager Mikel Arteta tok ham av. 23-åringen var mye involvert og virket å blomstre av overskudd.

Ødegaard hadde en ball i stolpen på åpent mål fra svært skrå vinkel. Muligens burde landslagskapteinen heller ha trillet den til Rob Holding som sto fri i femmeteren.

Lørdag venter Manchester City i Premier League for Arsenal, som har åpnet ligaen med to tap. Arsenal fikk Wimbledon i tredje runde.

61 MINUTTER: Slik bidro Martin Ødegaard mot West Bromwich.

Strålende kveld for «Moi»

Landslagskollega Mohamed «Moi» Elyounoussi (27) viste seg også frem fra sin beste side i Southampton 8–0-overkjøring mot Newport, som spiller i League Two. Kantspilleren scoret tre ganger i andre omgang og sto for to målgivende pasninger.

DAGENS TRIPPEL: Mohamed Elyounoussi jubler for tre mål mot Newport.

Det var hans tre aller første mål i Southampton-trøyen siden overgangen i 2018. Den norske landslagsspilleren tilbrakte sist sesong på utlån i Celtic. Onsdagens kamp var Elyounoussis første offisielle opptreden for Southampton siden mai 2019 mot West Ham.

Ifølge BBC var det Southamptons største borteseier i klubbens 136 års lange historie. Southampton trakk Sheffield United og Sander Berge i tredje runde i ligacupen.

Lørdag skal Elyounoussi og «The Saints» bryne seg på Newcastle.

Onsdag 1. september står Nederland på Ullevaal i almanakken til Ødegaard og Elyounoussi.

PS! Burnley slo ut Newcastle på straffer.

MYE INVOLVERT: Slik var statistikken til Mohamed Elyounoussi mot Newport.

