Fikk OL-plass i sin første landeveissesong: – Hadde ikke drømt om det

GRESSBANEN I OSLO (VG) I fremtiden for Tobias Halland Johannessen (21) blinker en drøm om å kunne hevde seg i toppen i Tour de France for et norsk lag.

GOD TIL Å KLATRE: Tobias Halland Johannessen har vist seg en svært lovende rytter i motbakkene. Foto: WORDUP PROJECTS

Pilene har mildt sagt pekt oppover for Johannessen i 2021. I 2020 sørget et par kneoperasjoner og kyssesyken for at det ikke ble noen ritt på 21-åringen, men i år har han fått vist hva han er god for.

Sammen med tvillingbror Anders, bestemte de seg før sesongen for å satse fullt på landevei etter flere år med fokus på terrengsykling. Det har gitt uttelling i form av en plass på det norske OL-laget for Tobias – hans første ritt for landslaget på landeveien.

– Man hadde jo ikke drømt om det en gang. Jeg tar det som en kjempebonus og skal bare nyte det, sier Halland Johannessen til VG.

GODE I TERRENGET: Anders (til venstre) og Tobias sammen etter et ritt i Norgescupen i terrengsykling i 2017. Foto: Ingrid Lægreid / NCF

VG møter ham ved Gressbanen, i bunn av den populære stigningen opp til Tryvannstårnet i Oslo, et par dager før avreise til landslagets OL-leir i Girona.

Som «alltid» er bror Anders med på treningen. De to tvillingene beskrives som jevngode og Tobias er klar på at det er moro å kunne trene og kjøre ritt med broren.

– Jeg skjønner ikke at bare alle har det. Vi får dobbelt så mye glede. For meg er det minst like gøy om Anders gjør det bra, og jeg får like mye igjen for å hjelpe Anders i et ritt som å kjøre for meg selv, sier han muntert.

BRØDREPAR: Anders (til venstre) og Tobias Halland Johannessen under treningsleiren til Uno-X på Mallorca i vinter. Foto: WORDUP PROJECTS

Til OL fikk Tobias Halland Johannessen plassen til Sven Erik Bystrøm, som pådro seg seks brudd i ryggen under NM-fellesstarten i Kristiansand tidligere i sommer.

De tre andre på laget er Tobias Foss, Markus Hoelgaard og Andreas Leknessund og for sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, var Halland Johannessen et naturlig valg etter at Bystrøm måtte trekke seg.

– Det er et uttak for å prestere best mulig nå. Vi tar ham ikke bare ut for at han skal få erfaring og lære. Vi tar ham ut fordi han har den kapasiteten han har, så får erfaringen bli en bonus, sier Falk, og mener tvillingbrødrene er en del av et generasjonsskifte i norsk sykkelsport.

OFFENSIV: Tobias Halland Johannessen er ikke redd for å angripe. Foto: Simon Zetlitz Nessler, VG

– Jeg er ganske offensiv av natur. Hovedprioriteten blir å hjelpe laget. Tobias (Foss) peker seg ut som den sterkeste på forhånd, men man må være på. Alle på laget vårt skal være offensive og bli med hvis det går en gruppe. Jeg tror vi alle fire har muligheten til å bli med en av de sterkeste gruppene inn, hvis vi har dagen, sier Halland Johannessen.

Det store gjennombruddet for 21-åringen kom i U24-utgaven av Giro d’Italia, hvor han ble nummer to, snaut tre minutter bak supertalentet Juan Ayuso.

I Italia fikk han virkelig vist at han har potensialet til å kunne bli en klatrer i verdensklasse, men akkurat hvordan fremtiden blir, er han ikke sikker på.

– I det ene rittet tenker man at det hadde blitt kult å bli sammenlagtrytter i Tour de France, men så ser man også noen av klassikerne – og spesielt Ardennerklassikerne – og tenker at det ser gøy ut. Slik det ser ut nå, kan det bli et norsk lag i Tour de France om noen år. Å gå for sammendraget der, det er jo en drøm, sier Halland Johannessen.

Brødrene sykler på utviklingslaget til Uno-X, men han har allerede signert en treårskontrakt med profflaget for de neste sesongene. Uno-X har meldt at de ønsker å søke om WorldTour-status i 2023, som i så fall vil gi garantert plass i ritt som Tour de France.

