Folkebørsen: Spilt skjorta av fra start

TOKYO (VG) (Tyskland - Norge 28–23) De ble kjørt over fra start og klarte aldri å reise seg. Christian O’Sullivan og håndballgutta leverte en svak kamp og røk på OL-tap nummer to.

FIKK JULING: Christian O’Sullivan og Norge havnet umiddelbart i tøbbel mot Tyskland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

De norske spillerne traff på under halvparten av skuddene mot langt mer effektive tyskere. Allerede etter 17 minutter lå Sander Sagosen & co. under 8–3. Den elendige starten forplantet seg helt til kampslutt.

Publisert Publisert: 30. juli 2021 16:01