Tsimanouskaja forlot Tokyo – reiser til Polen for politisk asyl

Krystsina Tsimanouskaja, den hviterussiske sprinteren som fryktet for egen sikkerhet i hjemlandet, har reist fra Tokyo og er på vei til Polen for politisk asyl.

Krystsina Tsimanouskaja på flyplassen Narita i Tokyo. Hun dro med fly derfra på vei til Wien. Hun har fått innvilget politisk asyl i Polen. Foto: Koji Sasahara / AP / NTB

Tsimanouskaja ble av Hviterusslands lagledere beordret å reise hjem fra OL tilbake til Minsk, etter at hun hadde kritisert det hviterussiske laget.

På flyplassen nektet sprinteren å sette seg på flyet som via Istanbul skulle ta henne til Minsk. Tsimanouskaja kontaktet politiet på flyplassen og dro deretter til Polens ambassade i Tokyo for å søke om politisk asyl.

Det har hviterusseren fått innvilget, og natt til onsdag satte hun seg på et fly til Wien, før hun skal videre til Polen.

Tsimanouskaja forteller i et videointervju med nyhetsbyrået AP at hun ville fryktet for egen sikkerhet i hjemlandet.

– Laglederne gjorde det klart, at når jeg kom hjem ville jeg få en form for straff. Det var også noen dårlig skjulte hint om at jeg kunne vente meg noe mer, sier Tsimanouskaja.

24-åringen håper at hun kan fortsette sprintkarrieren, men sier at hun først og fremst prioriterer egen sikkerhet. Ektemannen Arsenij Zdanevitsj har flyktet fra Hviterussland til Ukrainas hovedstad Kiev.

Publisert Publisert: 4. august 2021 08:15