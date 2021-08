Brynhildsen herjet da Molde utlignet tre ganger i Tyrkia – scoret med «hælfrekkis»

(Trabzonspor – Molde 3–3) Ola Brynhildsen (22) utlignet to ganger, og var servitør da Etzaz Hussain (28) ordnet 3–3 i sluttminuttene før Trabzonspor misbrukte en straffe på overtid i en meget dramatisk kamp.

KVELDENS MOLDE-MANN: Ola Brynhildsen jubler etter den første scoringen i Tyrkia. Foto: AP

– Jeg er godt fornøyd med at vi kommer herfra med 3–3 og at det lever. Nå er det opp til oss å få ut toppnivået. Det er selvfølgelig ting å rette på, og jeg liker ikke at vi slipper inn to dødballmål, sa Molde-trener Erling Moe på pressekonferansen etter det målrike oppgjøret.

Det ble et herlig drama foran 17.000 tilskuere i Tyrkia i den tredje kvalifiseringsrunden til Europe Conference League.

Molde har nå et meget godt utgangspunkt foran det avgjørende returmøtet på Aker Stadion om nøyaktig en uke. Kunstgress er neppe noe kamprustne Trabzonspor-spiller gleder seg til ...

– Spillerne viser virkelig hjerte og ferdigheter til å være med på dette nivået mot veldig god motstand. Det er ikke en kjempelett trekning vi har fått, sa Moe.

I forrige runde haltet de seg videre mot sveitsiske Servette, og dersom de kommer seg videre til neste runde venter Roma som siste hinder før gruppespillet i Europa Conference League.

Store stjerner

Men torsdag kveld var det Trabzonspor, laget som endte på fjerdeplass i den tyrkiske ligaen forrige sesong. De stilte fra start med stjerner som Gervinho, Marek Hamsík og den greske landslagskapteinen Tasos Bakasetas. Helt bakerst sto Tyrkias landslagskeeper Uğurcan Çakır, men han måtte altså plukke tre baller ut av nettet.

Sett med Molde-øyne er det synd at bortemålsregelen ikke gjelder.

UTLIGNET TRE GANGER: Her jubler Etzaz Hussain (nummer 16) etter å ha satt inn 3–3 i sluttminuttene. Foto: AP

Trabzonspor var det førende laget, og etter et kvarter møtte Anthony Nwakaeme en corner ved første stolpe og stusset ballen forbi Andreas Linde i Molde-målet.

Men Brynhildsen var nådeløs da han fikk sjansen i det 31. minutt etter en herlig stikker fra Eirik Hestad. Han pirket ballen iskaldt i nettet, og det var stillingen til pause.

Hjemmelaget presset voldsomt i starten av 2. omgang, og tok fortjent ledelsen da Vitor Hugo headet inn 2–1 etter 58 minutter.

Da vartet Brynhildsen opp med en herlig frekkis. Hussain serverte ham ballen, og fra fire-fem meter hælflikket Brynhildsen ballen forbi Çakır til 2–2.

Djanini Tvaris ordnet 3–2 i det 74. minutt etter en herlig pasning fra Bakasetas, men Molde nektet å gi seg.

Straffedrama på overtid

Denne gangen var Brynhildsen servitør, og Hussain banket ballen inn via tverrliggeren. Da var det fem minutter igjen av ordinær tid, men dramatikken var absolutt ikke over.

For på overtid av de tillagte tre minuttene pekte den tyske dommeren Harm Osmersmen på straffemerket. Innbytter Yusuf Sarı gikk teatralsk over ende inne i feltet i en duell med Sheriff Sinyan, og det så meget billig ut.

Men Bakasetas banket straffen klokkerent i stolpen til høyre for Linde, og dermed står lagene helt likt foran returkampen.

Publisert: 5. august 2021