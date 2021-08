Åpen Warholm om presset: – Vanskelig å leve med

TOKYO (VG) Karsten Warholm leverte OL-gull og en fenomenal verdensrekord da presset var som størst. Etterpå innrømmer 25-åringen at det har vært tøft.

– Det er litt forferdelig. Jeg skal innrømme det. Men samtidig er det kanskje også presset som gir deg den siste lille spissen, som gjør at du faktisk må ut der og virkelig blø for det. Men disse dagene har vært veldig tøffe mentalt, sier Warholm til VG.

Ulsteinvik-mannen slo Rai Benjamin på oppløpet, sikret sitt første OL-gull og satte verdensrekord på enorme 45,94. Warholm senket egen verdensrekord med 76 hundredeler fra Bislett tidligere i sommer.

Fakta De raskeste løpene på 400 meter hekk * 45,94: Karsten Warholm, Norge (03.08.2021) * 46,17: Rai Benjamin, USA (03.08.2021) * 46,70: Warholm (01.07.2021) * 46,72: Alison dos Santos, Brasil (03.08.2021) * 46,78: Kevin Young, USA (06.08.1992) * 46,83: Benjamin (26.06.2021) * 46,87: Warholm (23.08.2020) * 46,92: Warholm (29.08.2020) Les mer

Etter at det verste adrenalinet hadde gitt seg, uttalte Warholm til TV Norge at forventningene i forkant av løpet har vært «jævlig» innimellom.

– Man skal ikke bruke så sterke ord som jævlig, men det er tyngre enn folk kanskje tror. Det er mye forventninger og snakk. Som idrettsutøver blir du aldri fornøyd. Det er vanskelig å leve med, sier Warholm og utdyper:

– Det er et hat/elsk-forhold. Det er tøft å stå i det. Mange mener jeg hadde alt å tape, men jeg gikk inn i det som at jeg hadde alt å vinne. Leif Olav (Alnes, trener) er veldig god til å holde meg nede.

Lagvenninne Amalie Iuel jublet etter Warholms eventyr-løp, men var så nervøs at hun holdt på å kaste opp før start.

– Jeg har faktisk syntes veldig synd på Warholm. Det er ekstremt mye press som ligger på ham, som han må takle. Han har taklet det helt enormt bra. Det er helt rått, sier Iuel til VG.

Hun mener hodet er det som gjør Warholm til den beste.

– En ting er fysikken og at alt det stemmer, men hodet må også være på plass. Det er det jeg tror skiller Karsten fra resten. Det er det som er unikt med Karsten. Han klarer alltid å holde hodet kaldt og få ut det han er god for, sier Iuel.

Ståle Jan Frøynes, team-manager i Friidrettsforbundet, har ukentlig kontakt med Warholm og daglig kontakt med trener Alnes. Han mener Warholm klarer å snu alt til noe positivt.

– Jeg tror ikke forventningene går inn på han, fordi han har funnet en teknikk som gjør at han alltid går i angrepsposisjon. Han vrir det folk tenker er press til noe positivt. Han er en kriger rett og slett. Nå har han vunnet det største slaget som har vært i karrieren, sier Frøynes.

Warholm har nå to VM-gull, samt EM-gull og OL-gull i medaljesamlingen. Han har vunnet de siste 31 løpene han har stilt opp i på 400 meter hekk. Sist han ble slått var i september 2018 av Abderrahman Samba.

– Når Warholm alltid slår seg på brystet og skriker før start, er ikke det bare for TV og publikum. Det er for at han skal komme i modus, sier Frøynes.

Tidligere verdensmester på 10.000 meter, Ingrid Kristiansen, synes Warholm takler presset fantastisk.

– Tenke på det han har levd med, som er umenneskelig for en mann. Vi har jo hatt et OL-gull før på 800 meter i friidrett (Vebjørn Rodal), men da var det uventet. Da var det ikke noe press utenom på ham selv. Hele Norge forventet dette gullet fra Warholm. Så gjør han det, det forteller ganske mye om ham som person, sier Kristiansen.

