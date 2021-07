Wembangomo kobles utenlands: – Eliteseriens beste back

SANDEFJORD (VG) Som hånda til en fiolinist flyr han utrettelig opp og ned Sandefjords høyreside kamp etter kamp. Nå er Brice Wembangomo (24) på utgående kontrakt, mens flere klubber virker å følge nøye med.

HEIT: Kombinasjonen av utgående kontrakt og en rekke gode prestasjoner i Eliteserien gjør at Brice Wembangomo tiltrekker oppmerksomhet fra andre klubber. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Andreas Hellenes, VG

– Jeg er faktisk ganske rolig. Det motiverer meg egentlig bare til å spille enda bedre og tenke minst mulig på det frem til noe dukker opp. Jo bedre jeg spiller, jo bedre markedsverdi får jeg, så det er egentlig ganske enkelt å holde konsentrasjonen, forteller hovedpersonen selv til VG etter å ha storspilt i seieren over gamleklubben Sarpsborg 08.

24-åringen har spilt samtlige minutter for et Sandefjord-lag som har imponert denne sesongen, men nå står han med utgående kontrakt og ifølge Nettavisen skal det være snakk om konkret interesse fra en norsk klubb, en svensk storklubb og en klubb i Belgia.

Til samme avis bekreftet Wembangomo selv at det er «de ligaene det er snakk om».

BANENS BESTE: Brice Wembangomo fikk banens beste på VG børsen i kampen mot Sarpsborg 08. Her intervjues han av VG etter kamp. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

«Eliteseriens beste»

At andre klubber har startet å heve øyenbrynene for den hurtige backen, overrasker ikke forsvarsmakker Sander Moen Foss:

– Brice er i mine øyne ligaens beste høyreback, og da er det selvsagt naturlig at større klubber vil jakte han, sier midtstopperen til VG.

Han får også støtte av lagkamerat Kristoffer Normann Hansen som forteller VG om en utfordrende treningshverdag der han som venstrekant får bryne seg på Wembangomo daglig:

FÅR KJØRT SEG: Normann Hansen kjenner både styrkene og svakhetene til Wembangomo etter en rekke dueller på trening. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Det han har levert i år er fenomenalt. Det er ikke «en kant i verden her» som har klart å stoppe Brice. Han er utrolig god med ball, han er fotballsmart, han er god defensivt, han er rask og sterk; han er egentlig en komplett back, sier venstrekanten til VG.

Siden overgangen fra Jerv i januar 2019 har 24-åringen slitt med skader i sin nåværende klubb, og det er først i år etter at trenerduoen Hans Erik Ødegaard og Andreas Tegström tok over etter Martí Cifuentes at Wembangomo har fått sitt ordentlige gjennombrudd.

PLUKKER POENG: Under Ødegaard og Tegström har Sandefjord tatt 15 poeng på 10 kamper. Wembangomo er bare en av flere spillere som er fornøyd med den nye trenerduoen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Jeg føler at de gir meg enda mer ansvar enn hva Martí (Cifuentes) gjorde, og at jeg kan være med mer offensivt. Også er det måten de tenker fotball på: De stiller høye krav til oss, men samtidig ser de når man trenger en arm rundt skulderen og den biten der, forklarer Wembangomo til VG om hva som gjør de nye trenernes prosjekt så «spennende».

Den utholdende høyrebacken erkjenner også at det frister å fortsette i den blå trøya:

– Jeg har ikke lyst å forlate dette prosjektet vi har gående hvis ikke et riktig tilbud dukker opp.

– Hva legger du i «et riktig tilbud»?

– Da tenker jeg at tilbudet skal være rett i forhold til spillestil, trenere og at det ligger en ordentlig plan i bunn. Ikke at jeg signerer for en klubb som plutselig henter tre andre backer i tillegg, avslutter spilleren som har kontrakt med Sandefjord ut året.

