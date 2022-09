Full forvirring etter Carlsen-sjokket: – Sprø ting som foregår

Magnus Carlsen (31) sjokkerte sjakk-verden da han tapte med vilje mot Hans Niemann (19) mandag. Sjakk-eliten er forvirret og nordmannen får både støtte og refs.

– Det er sprø ting som foregår og det er ikke klart hvordan det ender, for som vi ser nå tror jeg ikke Magnus har noe mer (bevis) enn det som er der. Det er gjentatt juksing på nettet. Og karakteren Hans portretterer er litt rar, men det betyr ikke at han jukser på hverken nettet eller over brettet. Så det hele er bare veldig forvirrende, sier nederlandske Anish Giri, ranket som nummer ti i verden, ifølge Chess24.

Sjakk-dramaet hele startet for to uker siden. Med sorte brikker, vant Niemann et parti mot Carlsen i Sinquefield Cup. Carlsen trakk seg fra turneringen påfølgende dag, og siden har det vært en stor debatt i sjakkverden om Niemann jukset. Den amerikanske 19-åringen har nektet, men tidligere innrømmet at han jukset da han var yngre.

Carlsen har selv ikke kommet med direkte anklager mot amerikaneren og har ikke uttalt seg siden partiet for to uker siden. Samme kveld la han igjen en kryptisk Twitter-melding.

Mandag møttes de igjen, i turneringen Julius Baer Generation Cup, men allerede i andre trekk valgte Carlsen å gi seg. Den norske verdenseneren har signalisert at han ikke vil gjøre intervjuer i forbindelse med turneringen.

– Det er et stort problem å spille mot folk som har blitt utestengt og spesielt folk som har jukset på nettet, fordi du mister tilliten til dem. Men det er også et problem å anklage juks, så dette må løses, sier Giri.

Han retter en pekefinger mot Carlsen.

– Det ser bare veldig rart ut nå. Det er klart det gir mening hvis Hans jukser, men hvis han ikke har gjort det, er det veldig feil. Jeg vet ikke, vi må se.

– Ingen skjønner hva som skjer, sier Hikaru Nakamura, japansk-amerikansk spiller, ranket som nummer syv i verden.

Den walisiske stormesteren Nigel Davies er blant dem som er kritisk til Carlsen, ifølge Times of India. Han mener at nordmannen må suspenderes eller enten: A) Komme med en tydelig uttalelse om at det ikke var en anklagelse mot Niemann, eller B) Komme med klare på bevis på at juks faktisk har skjedd.

– Hvem har baller til å gjøre det?, sier Davies.

Turneringssjef fra Champions Chess, Tour Arne Horvei, sa mandag kveld at det var for tidlig å si om Carlsen ville få sanksjoner.

Levon Aronian, ranket som nummer åtte i verden, forstår frustrasjonen til Carlsen, men understreker at han «er et sted i midten» når det kommer til den store snakkisen i sjakk-verden.

– Jeg tror ikke Hans har vært den reneste personen når det kommer til nettsjakk. Men han er en ung fyr. Forhåpentligvis vil dette være en leksjon for ham om å ikke gjøre noe dumt på nettet. Generelt tror jeg dette er et problem som krever løsning, og det finnes løsninger, sier Aronian ifølge Chess24.

Carlsen ligger foreløpig på tredjeplass bak inderne Arjun Erigaisi og Rameshbabu Praggnanandhaa. Sistnevnte fikk spørsmål om situasjonen etter han spilte remis mot Carlsen sent mandag.

– Jeg ble sjokkert da jeg så det, men ja... Det var hans avgjørelse. Jeg har ingen mening for å være ærlig, sa Praggnanandhaa.

Fabiano Caruana, som tapte VM-kampen mot Carlsen i 2018, tok til Twitter:

«Vil det å gi seg i hver kamp i to trekk eller mindre presse noen opp eller ned på fighting-indeksen (en indeks som måler hvor tøft en spiller kjemper)? Spør for en venn».