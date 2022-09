Carlsen i ledelsen i Champions Chess-turnering – Niemann kan nå sluttspill

Magnus Carlsen spilte bra i Champions Chess Tour dagen etter at han tapte mot Hans Niemann med vilje. Nordmannen leder foran de siste innledende rundene.

Magnus Carlsen spiller godt i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det ble drama i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering da Carlsen tapte med vilje mot Niemann mandag.

Bakgrunnen for disputten mellom Carlsen og Niemann er at nordmannen nylig trakk seg fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter å ha tapt for nettopp Niemann. I etterkant har det sirkulert hissige rykter om at årsaken var juks fra amerikanerens side, noe Niemann bestemt har avvist.

Carlsen, som fortsatt ikke har ønsket å uttale seg om saken, storspilte likevel tirsdag og vant tre partier og spilte én remis. Det holder til ledelse med ett poeng foran indiske Arjun Erigaisi. Niemann er foreløpig blant de åtte som kvalifiserer seg til utslagsrundene.

Skulle han kvalifisere seg videre kan han igjen møte Carlsen. Spørsmålet er hva nordmannen da foretar seg. TV 2s sjakkekspert og stormester Jon Ludvig Hammer har tidligere uttalt at han ikke ser noen annen løsning enn at Carlsen igjen taper med vilje om det skulle skje.

Carlsen startet tirsdagens partier med å feie kroatiske Ivan Saric av brettet med hvite brikker.

Det neste partiet mot ukrainske Vasil Ivantsjuk utviklet seg til et maraton som varte i 123 trekk. Carlsen snudde en skjev start, men måtte til slutt ta til takke med remis etter mye press mot ukraineren.

Carlsen slo deretter polske Jan-Krzysztof Duda. Han fikk en stor vinnende fordel etter 20 trekk og sikret seieren. I dagens siste parti ventet israelske Boris Gelfand, der nordmannen viste klasse med svarte brikker. Til slutt vant han komfortabelt.