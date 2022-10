Northug får ny rolle i TV 2: – Har X-faktoren

Langrennskongen Petter Northug (36) blir skiskyting-ekspert for TV 2.

NY GREN: Petter Northug er fra før TV 2s ekspert på langrenn. Nå skal han også felle dom over skiskyttere.

Northug er fra før langrenn-ekspert for kanalen. Samtidig skal han denne vinteren satse på noen langløp i langrenn. Han driver også egen kleskolleksjon.

NRK har stort sett vist skiskyting de siste årene, men rettighetene for verdenscupen og VM skal nå deles med TV 2 til og med 2025/26-sesongen.

Til vinteren vil TV 2 og NRK sende verdenscupen annenhver helg, mens VM fra Oberhof deles opp (se faktaboks):

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen roser nivået på sendingene i Norge fra skiskyting tradisjonelt. Han håper Northug vil øke kvaliteten ytterligere når det kommer til langrennsdelen av skiskyting.

– Northug kan løfte dette. Skiskyting har vært formidlet på høyt nivå lenge. Da må vi lete etter X-faktoren for å heve det ytterligere. Northug har X-faktoren på langrenn og er en fyr som er veldig interessert i å lære, sier Jansen Hagen til VG.

ENERE: Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen er blant tidenes beste utøvere i henholdsvis langrenn og skiskyting. Her fra VM på ski i 2007, hvor også Bjørndalen var tatt ut.

Northug tok to OL-gull og tretten VM-gull som langrennsløper. I ungdommen deltok han også i skiskyting.

– Han er ikke utlært som ekspert i skiskyting, men han er interessert og vil lære. Han er alt i gang med å involvere seg i miljøet for å suge til seg kunnskap. Det er spennende og nytt, og jeg tror det kan bli veldig bra hvis vi lykkes, sier Jansen Hagen.

Harald Bredeli, Marius Skjelbæk, Ole Kristian Stoltenberg og Ida Moseng blir også sentrale i TV 2s dekning av skiskyting. I tillegg hinter Jansen Hagen om både nasjonale og internasjonale gjester.

For NRK vil fortsatt den kjente kommentatorduoen Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde prege sendingene i stor grad - med Synnøve Solemdal som ekspert.

Per Arne Botnan, landslagssjef i skiskyting, har høye forventninger til TV 2.

– Det er mange i TV 2 som kan skiskyting og de forbereder seg godt. Det blir spennende, og for TV-seerne er det alltid sunt med konkurranse, sier Botnan.

– Er du bekymret for at det kan bli vanskeligere for seerne å finne frem blant to TV-kanaler, som folk har pratet om for langrenn?

GODE DAGER: Norge hadde suksess under OL i Beijing. Det ble seks av elleve gull.

– Så lenge det er kanaler alle har tilgang på og de har annenhver helg, tror jeg det går bra, svarer Botnan.

– Hva tenker du om Northug som skiskyting-ekspert?

– Han har gått skiskyting i ungdommen og kan litt om skyting, selv om han nok er best som ekspert på det fysiske og ski-tekniske. Petter er en bra type, som kan skape interesse og blest, sier Botnan.

Verdenscupen i skiskyting starter 29. november i finske Kontiolahti (på TV 2).