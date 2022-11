Kraftige reaksjoner på qatarsk reporter: – Holdningene hans er helt grusomme

Tre uker før VM uttaler journalisten Abdulla Alamadi at han glad for at homofile boikotter VM – slik at Qatar slipper å ha dem i landet.

LEDERE: FIFA-president Gianni Infantino avbildet sammen med emiren av Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, før VM.

Hans nærmere 58.000 følgere på Twitter fikk servert følgende melding koblet til nyheten om at grupper av fotballsupportere som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner vil boikotte fotball-VM:

– Vi er ikke beæret over å ta imot slike avvikende ideer og tilbøyeligheter. Vi ser frem til å ha et rent idrettsarrangement uten homofile eller bråkmakere, skriver Alamadi over et innlegg fra amerikanske Bloomberg om boikotten.

Twitter-meldingen er senere fjernet.

Ifølge qatarsk lov kan homofili straffes med fengsel i inntil syv år. I midten av oktober hevdet imidlertid FIFA-president Gianni Infantino at «alle er velkommen» til Qatar. Fotballtoppen bor selv i landet.

Abdulla Alamadi er journalist og spaltist. Han har blant annet jobbet for Al Jazeera, en statseid internasjonal radio- og TV-kringkaster i Qatar. Han fronter skrivekurs hos Al Jazeera Media Institute og har altså over 57.000 følgere på Twitter.

– Jeg har fått med meg at Qatar later som at alle er velkommen. Han her er kanskje litt mer ærlig. Og det han sier, det er det som er realiteten. Det er sånn det er for de som bor der. Det er farlig å være skeiv i Qatar, så han har egentlig helt rett, sier Gjert Moldestad, som er Brann-fan og profilert homoaktivist.

Han minner om at den europeiske supporterunionen (FSE) har sagt at de ikke kan anbefale skeive supportere å dra til Qatar.

– Holdningene hans er helt grusomme, og det er forferdelig at det skal være sånn. Det er lover mot homofili i landet, og hadde de ikke ment det, så hadde de fjernet dem. Han sier det som er sannheten. Qatar gjør hva som helst for å fremstå på en god måte, og de vil kanskje til og med ta avstand fra dette for å fremstå bra, sier Moldestad.

Hverken Al Jazeera eller Al Jazeera Media Institute har besvart VGs henvendelser.

Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) reagerer kraftig på all omtale av LHBT-personer som «abnormale ideer og tendenser».

– Det er interessant å se at denne journalisten sidestiller homofile med bråkmakere fordi det blir satt søkelys på menneskerettigheter og da spesielt skeives rettigheter i forbindelse med VM i Qatar, sier Gjestvang til VG.

Dette er LHBT+ LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Kulturminister Anette Trettebergstuen har tidligere lagt til intetkjønnspersoner, til det som blir LHBTI-personer. Lise Klaveness opererte på sin side med LHBTQ+-personer i sin tale, der Q står for queerpersoner. Foreningen Fri utdyper videre på sine nettsider: Det er et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet, og noen velger å omtale gruppen som LHBT+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av «+».

FRI-lederen tror at politiet og myndighetene i Qatar vil respektere tilreisende supportere i forbindelse med VM.

– Men vi er svært bekymret for hvordan landet ivaretar menneskerettighetene til både migrantarbeidere og den skeive lokalbefolkningen. Det er her vi må ha fokus, på de som lever sine liv i Qatar uavhengig av fotball-VM, og ikke minst på alle migrantarbeidere og andre som har mistet livet i forberedelsene.

FRI-LEDER: Inge Alexander Gjestvang avbildet i Stortingets representasjonsbolig i sommer.

– Det blir med rette satt et søkelys på den uholdbare og dramatiske situasjonen for skeive i Qatar, men det er en stor fare for at situasjonen for de lokale blir verre når søkelyset forsvinner og man ikke lenger har verdens øyne rettet mot seg. Vi vet at flere skeive så sent som i september har blitt arrestert, torturert og bedt om å signere erklæringer på at de vil stoppe med «umoralske aktiviteter», dette er ikke fotballsupportere, men lokale som må fortsette å leve i dette regimet - også når stadionlampene er slukket, sier Gjestvang.