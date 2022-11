Bjørgen maratondebuterte i New York: – Kom godt fra det

Marit Bjørgen (42) løp New York City Marathon på 3.08.52 søndag kveld norsk tid.

FRA SKI TIL LØPING: Marit Bjørgen løp søndag sitt første maraton. Det endte med tiden 3.08.52. Det lar seg høre i løpemiljøet.

NRK-kommentator Jann Post løp også i New York, og selv om han var under middels fornøyd egen prestasjon, lar han seg imponere over Bjørgens maratondebut.

– Jeg snakket med henne både underveis i løpet og etterpå. Hun kom godt fra det i sin maratondebut. Hun virket å kose seg. Marit erfarte nok også at et maraton er langt, men dette er absolutt en respektabel tid og godt levert med den treningen hun har lagt ned, sier Post til VG på telefon fra New York.

Bjørgen fortalte til VG tidligere i år at hun siktet seg inn på å løpe under tre timer i New York, ettersom hun har løpt relativt mye de siste årene.

Post beskriver løpeforholdene i New York som vanskelige og at varmen nok satte en stopper for mange. Brasilianske Daniel Do Nascimento åpnet i rekordfart og lå lenge an til å vinne prestisjeløpet, men godt over halvveis inn i løpet - med en fart som tilsa at det gikk mot ny løpsrekord - sa det stopp.

Ifølge New York Times fikk brasilianeren raskt legetilsyn. Arrangøren opplyste senere at det etter forholdene skal gå bra med ham.

Kenyanske Evans Chebet vant løpet.

Post peker på nettopp varmen som en mulig årsak til at Bjørgen havnet litt bak målsetningen hun selv hadde satt seg. Bjørgen snittet til slutt på 7.13 per engelske mil, noe som er om lag 1,6 kilometer.

– Det kan godt hende at hun hadde kommet under tre timer om det ikke hadde vært så varmt som det var, sier NRK-profilen.

Bjørgen la opp etter OL i Pyeongchang i 2018. Siden har hun gått diverse rulleskirenn og langløp. Post tror Bjørgen gledet seg over å konkurrere igjen, selv om det var i en mer ukjent form for henne.

– Hun virket hvert fall å kose seg ute i løypa. Og jeg tror det var morsomt for henne å kjenne litt på konkurranseinstinktet et startnummer gir igjen, sier Post.

PS: Marit Bjørgen har ikke besvart VGs henvendelser søndag kveld.