Halvor Egner Granerud med suveren seier - irritert over farten

Halvor Egner Granerud (26) tar den første norske seieren i Oberstdorf på ti år og har fått en perfekt start på hoppuken. Asker-karen knuser resten av verdenseliten.

fullskjerm neste VANT: Halvor Egner Granerud gratuleres av Mamma Marit Egner og pappa Svein Granerud etter seieren i det første rennet i hoppuka. 1 av 6 Foto: Geir Olsen / NTB

«Granerud Airlines», brølte Viaplay-kommentator Kasper Wikestad etter det første hoppet i Schattenbergbakken, der det var romjulsfest.

– Han rekker tunge til hele verden, mener Wikestad etter finalehoppet.

Lengdene var 142,5 og 139 meter. Piotr Zyla (35) på 2. plass ender 13,4 poeng bak.

Granerud har aldri tidligere vunnet renn i den tyske-østerrikske hoppuken. Dette er hans andre verdenscupseier denne vinteren - den første kom i Ruka.

– Det ble svart. Jeg er sykt fornøyd og stolt over det jeg får til her, sier Granerud selv til Viaplay etter seieren.

Men etter 1. omgang orket han ikke gi noen intervju. Han trodde først at han hadde satt ny bakkerekord, men så viste det seg at han var én meter bak Sigurd Pettersens hopp fra 2003.

– Jeg trodde et sekund der at jeg hadde satt bakkerekord, men så gikk gleden over i irritasjon over at vi hadde for mye fart, sier Halvor Egner Granerud til Viaplay.

– Det bør ikke være Alex’ jobb å sørge for at jeg kan gå i morgen, det er jeg litt skuffet over, sier Granerud om at det var landslagssjef Stöckl som måtte beordre at han skulle gå ned én avsats i begge hoppene. Graneurd mener altså at FIS-folkene burde ha satt ned farten i 1. omgang, uten «hjelp» fra Stöckl, og at det kunne ha endt med et farlig langt hopp.

Norge vant sist åpningsrennet i hoppuken i Oberstdorf tilbake i 2012 - ved Anders Jacobsen.

– Angrer

Landslagssjef Alexander Stöckl valgte å gå ned på farten for Granerud i begge omganger - det skulle vise seg å være genialt.

– Det Halvor leverer i dag, er utmerket. Det første hoppet er det beste denne sesongen. Jeg angrer litt på at jeg ikke gikk ned to avsatser, men jeg turte ikke, for det kunne komme mer bakvind, forklarer Stöckl til Viaplay.

Granerud var i kjempeform da han testet positivt for corona i VM i 2021. OL 2022 startet med disk og deretter vraking. Så ble det 8. plass i stor bakke - der Marius Lindvik tok gull.

Nå er han favoritt til å vinne den svært prestisjefylte hoppuken.

Siste norske hoppukevinner sammenlagt var Anders Jacobsen i 2006/2007.

Den siste norske bakkeseier kom i begynnelsen av januar 2020 da Marius Lindvik vant i Innsbruck.

Halvor Egner Granerud har flere 2. plasser fra renn i hoppuken tidligere - men dette er altså hans første seier.

Sammenlagt har han blitt henholdsvis nummer fire og tre i de to siste hoppukene som har vært arrangert.

For stor oppdrift gjorde at de siste seks hopperne måtte vente lenge før de kunne sette utfor i finaleomgangen.

– Rått

Granerud lå 4,6 poeng foran toeren, polske Piotr Zyla etter førstehoppet.

– Et rått skihopp under ganske krevende forhold, sier Anders Jacobsen i Viaplay-studio om førstehoppet.

Han hyller trener Alexander Stöckl for en god avgjørelse med å gå ned én avsats for Granerud i 1. omgang.

– Et genialt trekk fra Stöckl, sier Jacobsen.

Halvor Egner Granerud imponerte stort både i kvalifiseringen og i prøveomgangen. Han måtte vente lenge på å hoppe i 1. omgang, fordi forholdene ikke var innenfor «korridor» til den siste duellen; Granerud mot Naoki Nakamura. Ventingen stoppet ikke 26-åringen, som var bare én meter kortere enn Sigurd Pettersens bakkerekord fra 2003.

– At han etter å ha ventet så lenge, likevel hopper så godt, det viser hvilken mental styrke han har for tiden. Det lover godt, sier en annen tidligere topphopper, Per Bergerud, i Viaplay-studio.

– Følelsen sier at jeg hopper sykt godt på ski, sa Granerud til Viaplay før rennet.

– Det han har viste de siste dagene, viser at det er en hopper med høy grad av selvtillit, sier en annen gammel storhopper, Per Bergerud, i det samme Viaplay-studioet.

Marius Lindvik i sitt første hopp.

– Til syvende og sist er det det mentale som avgjør om du vinner hoppuken eller ikke.

Ingen av de andre norske hopperne var med i kampen om seieren, men Johann André Forfang gjorde et glitrende andrehopp på 131 meter og hoppet seg kraftig opp på resultatlisten til 11. plass. Marius Lindvik derimot skuffet i finaleomgangen og endte bak Forfang på 17. plass.

Kristoffer Eriksen Sundal, Daniel-André Tande og Robert Johansson kom også til finaleomgangen.

Hoppuken fortsetter i Garmisch-Partenkirchen 1. januar.