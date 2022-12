Halvor Egner Granerud leder etter kjempehopp i Oberstdorf

Halvor Egner Granerud (26) presterte et kjempehopp i hoppukestarten i Oberstdorf torsdag. 142,5 meter betyr at han leder før finaleomgangen. «Granerud Airlines», brøler Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

Han er 4,6 poeng foran toeren, polske Piotr Zyla.

– Et vanvittig skihopp, sier Viaplays ekspertkommentator Andreas Stjernen.

– Det ser ut for meg som årets beste konkurransehopp av Granerud.

– Et rått skihopp under ganske krevende forhold, sier Anders Jacobsen i Viaplay-studio.

Han hyller trener Alexander Stöckl for en god avgjørelse med å gå ned én avsats for Granerud.

– Et genialt trekk fra Stöckl, sier Jacobsen.

Halvor Egner Granerud imponerte stort både i kvalifiseringen og i prøveomgangen. Han måtte vente lenge på å hoppe i 1. omgang, fordi forholdene ikke var innenfor «korridor» til den siste duellen; Granerud mot Naoki Nakamura. Ventingen stoppet ikke 26-åringen, som var bare én meter kortere enn Sigurd Pettersens bakkerekord fra 2003.

– At han etter å ha ventet så lenge, likevel hopper så godt, det viser hvilken mental styrke han har for tiden. Det lover godt, sier en annen tidligere topphopper, Per Bergerud, i Viaplay-studio.

– Følelsen sier at jeg hopper sykt godt på ski, sa Granerud til Viaplay før rennet.

Verdenscupleder Dawid Kubacki (32) hoppet 140,5 meter under veldig gode forhold.

Karl Geiger på hjemmebane i Oberstdorf hoppet 136,5 meter, men Andreas Wellinger strakk seg til 135 meter under dårligere forhold og ledet. Piotr Zyla slo imidlertid begge da han hoppet 132,5 meter med bakvind.

Siste norske hoppukevinner sammenlagt var Anders Jacobsen i 2006/2007.

Den siste norske bakkeseier kom i begynnelsen av januar 2020 da Marius Lindvik vant i Innsbruck.

– Det han har viste de siste dagene, viser at det er en hopper med høy grad av selvtillit, sier en annen gammel storhopper, Per Bergerud, i det samme Viaplay-studioet.

Marius Lindvik i sitt første hopp.

– Til syvende og sist er det det mentale som avgjør om du vinner hoppuken eller ikke.

Det var tunge forhold i store deler av 1. omgang i Oberstdorf torsdag. Men mot slutten ble det så gode forhold at det ble pauser.

Ingen av de andre norske hopperne er med i teten. Marius Lindvik startet tidlig og gjorde et godt hopp som gjorde at han ligger på 14. plass før finaleomgangen. Johann André Forfang er neste nordmann før finaleomgangen, deretter Kristoffer Eriksen Sundal og Daniel-André Tande.

Hoppuken fortsetter i Garmisch-Partenkirchen 1. januar.