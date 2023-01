Gullvinner Amundsen med Klæbo-brannfakkel: – Ingen selvfølgelighet

GJØVIK (VG) Harald Østberg Amundsen (24) tok et råsterkt NM-gull og gjorde landslagsledelsens hodebry om mulig enda verre før uttaket til 15 kilometer fristil i VM.

forrige

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

For Amundsen var naturlig nok storfornøyd med å ha vunnet fredagens 15 kilometer med god margin ned til Hans Christer Holund og Iver Tildheim. Han var endelig tilbake i godt, gammelt slag.

Og kort tid senere handlet alt om hva prestasjonen hadde å si for uttaket til samme distanse under VM i Planica om en drøy måned.

Det er nemlig uhyre jevnt om fire plasser. Holund har friplass som regjerende mester på distansen.

Men bak der har Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Amundsen selv og Iver Tildheim Andersen har alle pallplasseringer i uttaksrennene. Det har ikke Johannes Høsflot Klæbo, som har uttalt at han kan tenke seg å gå «alt» i VM.

– Er det en selvfølge at Klæbo er med i uttaket på 15 kilometer fristil i VM?

– Nei, det er ingen selvfølgelighet, det. Jeg tror ikke han tenker det selv, heller. Han er soleklar på alle andre øvelser. Men 15 kilometer individuell start har han ikke gått så mange av.

Dette har landslagsløperne prestert i uttaksrenn: Hans Christer Holund har friplass som regjerende verdensmester på 15 kilometer fristil. Ellers har det vært to VM-uttaksrenn i verdenscupen til denne distansen. Det er 10 kilometer og 20 kilometer individuell start på henholdsvis Lillehammer og Davos. Simen Hegstad Krüger: 10. plass Lillehammer. Seier i Davos. Syk under NM på Gjøvik. Didrik Tønseth: 2. plass på Lillehammer. 4. plass i Davos. Syk under NM på Gjøvik. Sjur Røthe: 9. plass på Lillehammer. 3. plass i Davos. Nummer 5 under NM på Gjøvik. Iver Tildheim Andersen: Seier på Lillehammer. Gikk ikke i Davos. Nummer tre under NM på Gjøvik. Johannes Høsflot Klæbo: Syk på Lillehammer. Nummer 5 i Davos. Gikk ikke under NM på Gjøvik.

GA ALT: Harald Østberg Amundsen krysser mållinjen på 15 kilometer fristil på Gjøvik fredag.

Når VG påpeker at Klæbo riktignok ble nummer fem på 20 kilometer individuell start i Davos før jul, kontrer Amundsen slik:

– Jeg ble nummer fire i Davos i fjor og det holdt ikke til OL-plass i høyden, det.

Asker-løperen og den ferske gullvinneren mener Klæbo er nødt til å få fryktelig fort under verdenscupen i franske Les Rousses neste helg. Da venter det siste uttaksrennet til denne distansen.

– Da er han selvfølgelig med i kampen. Jeg ble overrasket over at hverken han eller Pål (Golberg) prioriterte 15 kilometer fristil eller 30 kilometer med skibytte (står på NM-programmet lørdag). Spesielt med tanke på hvor mange nordmenn som har gått fort her i flere stilarter.

– Så Klæbo må kvalifisere seg neste helg?

– Det er umulig å si med Johannes. Han kommer til å gå superfort i Frankrike. Det er vanskelig å slå ham på 10 kilometer fristil der. Går han fort, så er han kvalifisert. Er han bak fire nordmenn neste helg, er det mange andre som har lagt inn gode søknader, sier Amundsen.

Sjur Røthe er også med i kampen om 15 kilometer-plass i VM. Fredag ble han nummer fem, 40 sekunder bak Amundsen.

Landslagsveteranen har sin klare mening om Klæbos kandidatur til VM-distansen.

– Bør Klæbo levere toppresultat på 10 kilometer fristil i Frankrike neste helg?

– Ja, i likhet med alle andre, så må han egentlig det, sier Røthe.

– Hva tenker du om det han har gjort på 15 kilometer fristil i år?

– Han vinner jo et skøyterenn i Oberstdorf, der han starter først. Han har på en måte en seier i et skøyterenn i år. På en jaktstart. Han er en unik løper. At han kan velge litt distanser i mesterskap er greit. Men på 15 skøyting så er det såpass trangt i år at det blir vanskelig å gi ut noen friplasser i det norske laget der, sier Røthe.

KLAR TALE OM KLÆBO: Sjur Røthe, her etter fredagens 15 kilometer fristil på Gjøvik.

Distansetrener Eirik Myhr Nossum svarer svært kryptisk på uttaket til 15 kilometeren i VM. Også når temaet blir Johannes Høsflot Klæbo.

– Ingen er tatt ut, ingen er uaktuelle, sier han.

Han forteller imidlertid at så vidt han vet, så skal skistjernen gå det siste uttaksrennet i Les Rousses neste helg.

På spørsmål om det er en selvfølgelighet at Klæbo går 15 kilometeren i VM, svarer Nossum slik:

– Han er verdens beste skiløper. Han er i likhet med mange andre også god på den distansen. Men all den tid jeg ikke er ferdig med Les Rousses, så sier jeg ingenting, sier landslagstreneren.

For Amundsen var fredagens renn en enorm opptur. VG intervjuet Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby, som før helgen vraket Harald Østberg Amundsen fra det norske laget han mener bør gå 15 kilometer i VM.

Men fredag var han raskest på hver passering – og klart best i mål. Sundby poengterer fredag at han ikke avskrev Amundsen, men levnet ham en veldig liten åpning.

– Han hadde ingen internasjonale resultater før dagens løp denne sesongen, og var ikke inne på laget før dagens løp. Den lille åpningen er større nå, men den har alltid vært der, og «deadline» er nå sannsynligvis flyttet til neste helg, skriver Sundby i en SMS til VG.

Den tidligere landslagsveteranen og nå eksperten mener Amundsen må på pallen, helst vinne, og slå både Røthe og Tønseth i Frankrike neste helg.

– Jeg mener det fortsatt er et ganske lite vindu, men han har selv åpnet det litt mer i dag. NM er og blir ganske annerledes enn verdenscup, det er viktig å legge til. Det vet Harald også. Glad jeg ikke er Nossum, skriver Sundby.

Hans Christer Holund startet sist, og det ble klart at gullet sto mellom den regjerende verdensmesteren og Amundsen. Men 33 år gamle Holund var 12,4 sekunder bak 24-åringen.

Iver Tildheim Andersen, også han aktuell for 15-kilometeren i VM, ble nummer tre.

– Med det løpet Amundsen gjør, spesielt målt mot Sjur Røthe og Iver Tildheim Andersen, så overbeviser han. Han legger inn en god søknad, sier NRK-ekspert Therese Johaug.

LEVERTE: 18 år gamle Jørgen Nordhagen under 15 km fri teknikk på Gjøvik.

PS! 18 år gamle Jørgen Nordhagen imponerte stort på 15-kilometeren. Nordhagen, som ble nummer åtte, er også et stort sykkeltalent. I fjor høst signerte han for storlaget Jumbo-Visma.

– Her får jeg tid og rom til å utvikle meg som person og bli en proffrytter. Det har alltid vært drømmen min og den vil oppfylles om et par år. Jeg ser veldig frem til det, uttalte Nordhagen da han signerte avtalen.

Han ga uttrykk for at han ville satse både på sykkel og ski.