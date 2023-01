Covid-utslått igjen - tre år etter første gang

Håvard Lorentzen (30) ble utslått av coronaviruset da det kom til Norge for tre år siden. Nå røper OL-gullvinneren at han har gått på en ny covid-smell.

SYK-FRISK-SYK: Håvard Lorentzen ble syk rett før skøyte-EM på Hamar (bildet) i begynnelsen av januar, for så å bli covid-syk for andre gang rett etter mesterskapet i Vikingskipet.

– Jeg hadde trent i tre-fire dager etter EM da jeg ble snufsete, forkjølet og fikk høy feber. Hurtigtesten slo klink ut, forteller skøytesprintveteranen.

Den positive covid-testen medførte at han måtte stå over NM i Stavanger sist helg. Nå er bergenseren installert på Hamar, der han - friskmeldt - forbereder seg til sesongavslutningen med to verdenscuper i Polen (10.-12 og 17.-19. februar) og distanse-VM i Heerenveen 2. til 5. mars.

Lorentzen sier at han kjente seg igjen da han leste VGs sak tirsdag om løperbrødrene Jakob og Henrik Ingebrigtsen, med tittelen «Syk, syk og syk: – Blir litt oppgitt».

– Det var nesten min «sak». Jeg har hatt fire bihulebetennelser siden september, forteller han - for så å rade dem opp.

Den første forbindelse med en landslagssamling i Stavanger, nummer to da de var på treningsleir i tyske Inzell, den tredje under i Heerenveen før avreisen til verdenscupen i Calgary - før den siste slo til 2. juledag og satt bihulefast halvannen uke.

Rett på nyåret gikk dag en i EM på hjemmebane i Vikingskipet «greit» for hans del. Dag to hadde han ikke mer «bensin igjen på tanken», som følge av mye sykdom og lite trening.

Så gikk det altså noen dager - corona!

– Det må ha å gjøre med immunforsvaret. Det er antakelig svekket etter at vi i to år har levd isolert og spritet hendene. Da jeg ble syk i høst, var det to og et halvt år siden sist jeg var det, påpeker han.

Den gang - i mars 2020 etter VM på Hamar - slo coronaviruset ham ut med langt større kraft og mer langvarig enn nå.

Det er fem år siden Håvard Lorentzen vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter i Pyeongchang, før han et par uker senere ble sprintverdensmester sammenlagt i Kina - med sykdom i kroppen.

På spørsmål om han har tatt opp med sportssjef Petter Andersen og trener Jeremy Wotherspoon om han vil gå på en ny sesong etter denne, gir han uttrykk for at det ikke vil skje før noen uker etter VM i Heerenveen.

– Det er sjeldent lurt å ta en slik beslutning rett etter at du har gått i mål i VM. Hvis det har gått dårlig, vil du legge opp «på dagen». Går det bra, vil du «fortsette 10 år til», sier han.

– Jeg synes fortsatt det er utrolig gøy å gå på skøyter, jeg liker fortsatt å trene. Men det krever at jeg er borte fra Hege Bøkko (samboer) og Emilie (datter). Det er noe jeg må snakke med Hege om, tilføyer han.