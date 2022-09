Jevtovic-show sørget for at Odd tok et stort steg mot ny kontrakt

(Odd - HamKam 2–0) Milan Jevtovic (29) omsatte to straffespark i mål mot HamKam og ble tungen på vektskålen mot HamKam. Nå håper han at seieren kan sørge for en stressfri høst på Skagerak Arena.

– Jeg er veldig glad for at vi tok disse poengene. De er enormt viktige for oss. Det var en tøff kamp. Jeg håper at denne seieren skal holde til fornyet kontrakt, sier Jevtovic til Discovery+ like etter kampslutt.

Scoringene var hans åttende og niende for sesongen. Det samme antallet han endte på da han var en sentral brikke i Rosenborg i 2017.

VANT SERIEN: Milan Jevtovic (t.v.) var en sterk bidragsyter til at Rosenborg tok seriegull i 2017. Her sammen med Samuel Adegbenro, som nå spiller i Kina.

Seieren gjør at Odd er ubeseiret de siste fem kampene og nå står med 33 poeng. Det holder til å klatre opp på 6.-plass foran hovedrunden søndag. Det viktigste er nok uansett at poengsummen kan tyde på at det holder til Eliteserie-spill også i 2023.

– Det jeg er mest fornøyd med er at jeg har en gjeng som ikke er veldig tilfreds med denne prestasjonen. Men vi skal huske at dette var det største tapet til HamKam i år. De er fryktelig seige. Dette var en sliteseier for oss, oppsummerte Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen overfor Discovery+.

MATCHVINNER: Milan Jevtovic var forskjellen mellom Odd og HamKam.

Etter en førsteomgang hvor samtlige fremmøtte på Skagerak Arena ba til høyere makter om hakket mer underholdning, var det nettopp det vi fikk.

Og det skulle ikke gå mer enn tre minutter ut i andreomgang før kampen endelig fikk den scoringen den trengte.

Rosenborg-utlånte Vebjørn Hoff sendte av gårde et innlegg fra venstre. Ballen endte opp i armen på HamKam-debutant Rilwan Hassan, som langt fra hadde levert en fantastisk forestilling før pause.

FIKK DET TØFT: HamKams Rilwan Hassan. Her i duell med Vebjørn Hoff.

Dommer Kristoffer Hagenes var heller ikke nådig da ballen traff hånden, og pekte på straffemerket.

Dommeren pekte på ellevemeteren. Derfra var Jevtovic skråsikker i det han satte sin åttende scoring for sesongen.

Etter scoringen spilte HamKam spilte seg gradvis til initiativet.

20 minutter før full tid var Mikael Norø Ingebrigtsen nære å doble ledelsen, men avslutningen strøk stolpen.

Det åpnet seg mer opp inn i det siste kvarteret, hvor blant annet innbytter Marcus Pedersen kom til en relativt brukbar mulighet med pannebrasken fra ti meter.

Mot slutten skulle HamKam komme enda nærmere, men uten at det ville seg helt.

81 minutter var spilt da Morten Bjørlo fikk tid til å sikte inn på Pål Alexander Kirkevold. Spissen forlenget det eminente innlegget på strålende vis, men det ble bare nesten. Hodestøtet gikk via stolpen og ut.

I stedet fikk Odd og Jevtovic enda en mulighet fra ellevemeteren da Conrad Wallem gikk i bakken helt på tampen. Også dette straffesparket satte Jevtovic sikkert.

– Vi må score på de to store sjansene vi hadde i andreomgang. De siste 35 minuttene synes jeg vi er det beste laget. Det siste straffesparket gjør at vi taper 2–0 i det som er en jevn kamp, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til rettighetshaveren om forestillingen lagets hans akkurat hadde levert.

– Jeg er tilfreds med at vi spiller jevne kamper, men ikke med at vi taper. Det er tett i bunnen, sier Michelsen videre, som er helt sikker på at mannskapet han råder over besitter tilstrekkelig med kvalitet til å holde plassen.

Etter kveldens tap, som var det tredje strake, står HamKam med 23 poeng. Det er i skrivende stund ett poengs klaring ned til Sandefjord på kvalikplass. Sandefjord gjester Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga på Intility Arena søndag.

