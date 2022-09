Avaldsnes tapte nøkkelkamp – marerittstart på nedrykkssluttspillet

(Avaldsnes – Åsane 0–1) John Arne Riise og Avaldsnes har kommet skjevt ut i kampen for å unngå nedrykk. Søndag tapte de hjemme mot 1. divisjonsklubben Åsane.

Avaldsnes står dermed med kun ett poeng etter de to første kampene i nedrykkssluttspillet, etter å ha spilt 1–1 borte mot Kolbotn i første runde. Sluttspillet består av kun syv runder, hvor de åtte lagene møter hverandre én gang.

I kampen mot Åsane var det Synne Bjørnebole som scoret kampens eneste mål. Åsane-spilleren var sikker fra straffemerket da hun fikk sjansen ti minutter ut i den andre omgangen.

Åsane slo dermed grundig tilbake etter å ha tapt 0–5 mot Røa i første runde i nedrykksspillet, og har sørget for at John Arne Riises Avaldsnes nå ligger farlig an i sluttspillet.

Sluttspillet består av lagene som endte på 5.–10. plass i Toppserien og de to øverste lagene fra 1. divisjon. De to lagene som ender sist i sluttspillet rykker ned, mens laget som blir nummer seks skal ut i kvalifisering mot vinneren av sluttspillet i 1. divisjon.

Sammen med Kolbotn, ligger Avaldsnes nå under streken, og har to poeng opp til de nærmeste lagene foran. Kolbotn var nær ved å kapre en plass i sluttspillet mellom topp fire-lagene i Toppserien, men endte til slutt på femteplass og har fått en skuffende start på sluttspillet. Søndag tapte de 1–3 borte mot Lyn.

I neste runde er det Avaldsnes som skal spille borte mot Lyn – et Lyn-lag som topper sluttspillet etter de to første kampene med fire poeng.

I grunnserien endte Avaldsnes på en niendeplass av ti lag, med elleve poeng på 18 kamper.

Øvrige resultater i nedrykkssluttspillet:

LSK Kvinner – Arna/Bjørnar 0–2

Røa – TIL 2020 1–2

I mestersluttspillet, hvor topp fire i Toppserien spiller mot hverandre, var Vålerenga knusende overlegne borte mot Stabæk søndag. De vant hele 5–0. Brann topper sluttspillet med ti poeng etter to kamper (de startet med seks poeng).

