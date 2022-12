Ragne Wiklunds fartsoppladning: Vill fjelltur og eksamen i energifysikk

Fire uker etter sin første verdenscupseier lader skøyteverdensmester Ragne Wiklund (22) opp til to høydefartsfylte langløp med fjelltur i vill Calgary-natur og eksamen i energifysikk.

SKØYTEFJELLGEITER: Norges skøytedronning Ragne Wiklund (t.v.) tok med seg Canadas ditto, Isabelle Weidemann, til Prekestolen forrige måned. Weidemann guidet Wiklund i Calgarys fjellmassiv denne uken.

– Jeg tror jeg ikke skal prøve å finne på noe ekstraordinært nå, og gjøre det samme som i alle 3000-meterne jeg har gått. Det vil si ikke å falle tilbake til å åpne for hardt. Det er vanskelig her, fordi du fort kommer opp i fart. Det gjelder å holde igjen. Hvis ikke, blir trykket i svingene veldig stort, sier hun med tanke på åpningsløpet fredag.

Ragne Wiklund tok sin første seier i verdenscupen da hun vant 3000-meteren i Stavanger 11. november med tiden 4.03,11. En uke senere ble hun nummer tre på samme distanse i verdenscupen i Heerenveen, på den langt raskere isen i Thialf, med tiden 3.58,31.

Denne og neste helg går verdenscup tre og fire i Calgarys olympiske oval, drøyt tusen meter over havets overflate. Det innebærer – normalt sett – raskere tider. Ragne Wiklunds personlige rekord på 3000 meter (3.55,51) er fra høylandsbanen i Salt Lake i fjor, før hun en uke senere gikk på 3.55,69 i Calgary.

– Jeg håper å kunne gå fortere. Det er der jeg har best mulighet (til topplassering), sier hun med tanke på 3000-meteren nå.

Den starter klokken 21.49 norsk tid fredag og vises på Viaplay.

– Det er kjipt at vi ikke får gå to 3000-metere. Neste langdistanseløp er 5000 meter (Calgary om en uke). Det stiller krav til at man presterer med en gang. Men jeg gleder meg. Det har gått ganske bra på trening, understreker Ragne Wiklund.

Hun satte personlig rekord med 6.56,34 da hun tok 5. plass på 5000 meter i Beijing-OL i februar.

Foran sesongens første verdenscup i Stavanger tok hun med seg sin kanadiske konkurrent Isabelle Weidemann (27) opp til turistattraksjonen Prekestolen over Lysefjorden i Rogaland. Denne gangen har Canadas OL-gullvinner (lagtempo) -sølvvinner (5000 m) og -bronsevinner (3000 m) guidet Ragne Wiklund i fjellheimen rundt OL-byen fra 1988.

LOKALKJENT: Isabelle Weidemann sammen med tre av Norges herreløpere i Calgary, Peder Kongshaug (f.v.), Kristian Gamme Ulekleiv og Sigurd Henriksen.

– Det var en dagstur, og en stor kontrast sammenlignet med da vi var her for ett år siden. Da var det helt nedstengt (på grunn av covid) og satt vi «stuck» på hotellet, sier Ragne Wiklund.

Neste torsdag må hun pent finne seg i å være det. Da skal hun – dagen før verdenscup fire – avlegge eksamen i energifysikk, med landslagstrener Jonas Bekken som erstatter for teamleder Edel Therese Høiseth i jobben som eksamensvakt.

– Hun har hatt den oppgaven så mange ganger før, at hun skal få slippe denne gangen, sier Ragne Wiklund.

Lørdag klokken 20.30 norsk tid skal hun gå 1500 meter, distansen hun ble verdensmester på i Heerenveen for snart to år siden, før hun straks etter målpassering må gjøre seg klar til lagtempo for Norge – med mål om å komme til mål.

I motsetning til forrige gang, i Stavanger, da den norske trioen Haugen, Løvås, Wiklund ikke maktet det.

Sesongens store mål er sammenlagt-EM på hjemmebane i Vikingskipet 6. til 8. januar. Da Ragne Wiklund gikk glipp av VM-bronsemedaljen med 60/100 totalt samme sted i begynnelsen av mars for ni måneder siden, hadde hun ikke gått noen 500-metere i oppkjøringen til mesterskapet.

– Da gikk det fint. Nå har jeg gått én mer, sier hun med tanke på den hun nylig gikk i Calgary og en realistisk forventning om å stå på sammenlagtpallen på Hamar om fire uker.