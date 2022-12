Kroatia ble Brasils europeiske mareritt – ute av VM etter straffekonk

AL RAYYAN (VG) (Kroatia-Brasil 1–1 eeo., 4–2 på straffer) Brasil er ute av fotball-VM etter et vanvittig drama. Igjen ble en europeisk motstander for tøff i kvartfinalen.

forrige

















fullskjerm neste 1 av 10 Foto: Nick Potts / Pa Photos

Marquinhos satte Brasils fjerde straffespark i stolpen og ut, og dermed er også Brasil ute. Også Rodrygo bommet for Brasil, mens Kroatia satte sine fire. Etterpå gråt brasilianerne etter den store skuffelsen.

– Vi trenger dette, dette er Kroatia! Jeg sa aldri undervurdere oss. Stolthet, tro og patriotisme, sier Kroatia-trener Zlatko Dalic ifølge avisen Vecernji.

– Spillerne mine er ikke normale!

Kroatia, som spilte i VM for første gang i 1998 etter oppløsningen av Jugoslavia, spiller dermed sin tredje VM-semifinale. Der venter Argentina eller Nederland.

Nasjonen med i underkant av fire millioner innbyggere tapte VM-finalen i 2018 og vant bronsefinalen i 1998.

«Alle» trodde Brasil var videre da Neymar gjorde 1–0 på vidunderlig vis i første ekstraomgang, men stolte kroater kom tilbake i et deilig drama på Education City Stadium.

Bruno Petković satte i gang et kroatisk kaos da han utlignet med et godt plassert skudd helt mot slutten av annen ekstraomgang.

– Jeg kan ikke beskrive dette, jubler Petković.

– Skandale at Brasil slipper til en kontring når de leder i ekstraomgangene, freste TV 2-ekspert Erik Thorstvedt på stadion.

Det måtte straffer til. Og der var Kroatia best.

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Det så veldig lyst ut for Brasil: Med et veggspill av en annen verden, en «umulig» manøver forbi en Kroatia-forsvarer – og et iskaldt hode – hevet Neymar seg opp på Pelé-nivå.

Da Brasil trengte ham som mest gjorde Neymar et mål som er vanskelig å beskrive – og enda verre å forstå.

Veggspillet med Lucas Paquetá, den er grei.

Men hvordan han snek seg videre, fikk kontroll både på seg selv og ballen, rundet Kroatias Dominik Livakovic, som inntil da hadde vært i det helt umulige hjørnet – og så satte den høyt, i det 105. minutt?

Det ble en del gåsehud blant de 43.893 tilskuerne.

Og med det vidunderlige målet tangerte han legenden Pelé. Begge står på 77 landslagsmål.

Neymar har 124 landskamper. Pelé klarte bragden på 92 kamper.

Gleden ble kortvarig: Bruno Petković utlignet etter 117 minutter.

Europeisk motstand har vært et mareritt for Brasil i tre av nasjonens siste fire VM-kvartfinaler – før kveldens kamp. Kroatia-keeper Dominik Livakovic sørget for en ny nedtur. Han ble også den store helten da Kroatia slo Japan på straffer i åttedelsfinalen.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Andre Penner / AP

Den femdoble verdensmesteren har røket ut i kvartfinalen i fire av de fem siste VM-ene.

På straffer mot Kroatia i år.

1–2 mot Belgia i 2018.

1–2 mot Nederland i 2010.

0–1 mot Frankrike i 2006.

På hjemmebane i 2014 ble Colombia beseiret i kvarten, før det var europeisk filleristing i semifinalen: 1–7 mot Tyskland.

Det var stort sett spill mot ett mål utover i kampen, og det tilhørte Kroatia-keeper Dominik Livakovic.

Han tok lenge det som kom. Enten det var Neymar som stormet mot ham fra skrått hold, både én og to ganger, eller da det var Paqueta som prøvde seg.

Man ante at det kunne bli en lang kveld.

Til slutt måtte Livaković kapitulere mot Neymar. Men Kroatia kom tilbake.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Børs Kroatia – Brasil KROATIA (4–3–3): Livakovic 9 BB

Juranovic 8

Lovren 6

Gvardiol 7

Sosa 6

Kovacic 6

Brozovic 7

Modric 8

Pasalic 5

Kramaric 5

Perisic 6

(Petkovic 7)

(Vlasic 4)

BRASIL (4–2–3–1)

Alisson 6

Militao 7

Marquinhos 7

Thiago Silva 8

Danilo 5

Casemiro 5

Paqueta 7

Raphinha 6

Neymar 7

Vinicius 5

Richarlison 6

(Antony 6)

(Rodrygo 6)

(Pedro 5)

Vurdert av: Mats Arntzen

Kroatia har en meget spesiell historie i utslagsrundene i VM. Fem av de siste seks kampene har gått til ekstraomganger, og de har gått videre hver gang.

Kroatia kjørte «null nonsens»-stilen: Tøffe i duellene og enklest mulig med ballen.