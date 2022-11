VM-turister stues sammen i teltleir: – Varmt!

DOHA (VG) VM-tilskuere i Qatar må ut med 2000 kroner natten for å sove i slike telt – uten aircondition og på en støvete grusslette langt utenfor Doha sentrum.

INNGJERDET: For 207 dollar natten kan et slikt telt bli ditt i Qatar.

– Det er varmt, selv for meg som kommer fra Saudi-Arabia, innrømmer Faizal smilende til VG.

Vi står utenfor gjerdet til teltleiren på Qetaifan Island North. Vaktene har flere ganger nektet VG inngang for å ta bilder. Til slutt åpner det seg likevel en mulighet til å smette inn.

En tilskuer fra Libya viser frem teltet sitt.

To enkeltsenger, en vifte på gulvet og et nattbord. Prisen er 207 dollar per natt.

Herfra er det flere kilometer til det som må kunne karakteriseres som Doha sentrum.

– Vet du hvordan man kan finne en taxi? Vi har stått her i én time, utbryter en iransk supporter utenfor den gudsforlatte teltleiren.

Området inneholder derimot en «fanzone» der de tilreisende kan nyte en kald øl i varmen.

– Jeg sov greit i natt, men det er jo et telt og de i naboteltet pratet skikkelig høyt klokken 07 i dag tidlig, sier brasilianske Marina.

Hun har booket rom fordi hun da får gratis inngang til fanfester i tilknytning til leiren. Disse koster alene 600 kroner i inngang.

207 DOLLAR: Det er i det minste strøm her, utbryter mannen som viser frem sitt telt.

CAMPING I QATAR: Brasilianske Marina har booket et telt under VM.

Hotellmangel

Qatar venter 1,2 millioner tilreisende i løpet av de fire ukene VM varer. Det er ikke hotellkapasiteten i landet rigget for. Derfor bor mange tilskuere i naboland som De forente arabiske emirater, dit det går mange titalls shuttlefly daglig.

Noen tusen mennesker har også åpnet lommeboken for å bo på ett av to cruiseskip som har ankret opp i havnen.

I tillegg kommer de 1800 teltene VG besøkte i Qetaifan, samt flere provisoriske fanbyer bestående av totalt 6000 containere. Disse rommer også to enkeltsenger og et nattbord.

VG besøkte én av containerbyene før åpningen på torsdag, men ble forsøkt hindret av høflige sikkerhetsvakter da det skulle fotograferes på stedet.

– Dersom de ikke får hotellrom, så ønsker de fleste en leilighet eller villa, sa Omar Al-Jaber, sjef for overnatting i Supreme Committee, i forkant av VM.

– Men de som ønsker en mer budsjettvennlig overnatting kommer hit og til de andre stedene for rimeligere løsninger, la han til.

CONTAINERE: En liten by av containere er satt opp i Doha.

Skrur opp prisene

En rapport fra selskapet Cushman & Wakefield hevder at det skal være opp mot 45.000 tilgjengelige rom i hoteller og leiligheter i Doha i forkant av VM. Innen 2026 er tallet ventet å stige til 50.000.

I februar 2022 var det 56 prosent belegg på hotellene i hovedstaden til Qatar.

VG har vært i Doha siden onsdag. Byen savner fortsatt VM-temperatur kjent fra tidligere mesterskap.

Turistene har likevel begynt å strømme til i større grad de siste dagene. Samtidig har prisene økt i Doha foran årets VM.

På VGs hotell kostet frokosten 100 kroner tidligere i år. Under VM er prisen skrudd opp til snaut 450 kroner. En av servitørene på hotellet beklager så mye for at prisen er gått til himmels.

En flaske 0,33 cl. med Heineken-øl på strandrestauranten til Hilton er priset til 185 kroner. Det gir en halvliterpris på 277 kroner.

VELKOMMEN: Sandaler og kunstig gress utenfor et telt til 207 dollar natten.

Hotell-trøbbel for FIFA

Prisene er neppe et problem for FIFA-delegatene som har reist til Doha i november og desember. Organisasjonen har derimot hatt hotellproblemer i forkant av VM:

New York Times skrev nylig at FIFAs hotell ikke var ferdig da de første gjestene ankom Qatar. Hotellet, kalt Raffles and Fairmont Doha, har fem stjerner og beskrives som «ultra-luksuriøst».

De første FIFA-gjestene måtte derfor flyttes til et reserve hotell de første dagene. Dette hadde ifølge New York Times flott utsikt mot den persiske gulfen, og med en flåte av dhower, tradisjonelle arabiske båter, liggende på den private stranden.