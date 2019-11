Forrige sesong ledet han Tottenham til Champions League-finale. Nå er han ferdig i klubben.

Mauricio Pochettino er ferdig som Tottenham-manager.

Oppdatert nå nettopp

Mauricio Pochettino er ikke lenger Tottenham-manager. MARKO DJURICA / Reuters / NTB scanpix

Det skriver Premier League-klubben på sin nettside.

Meldingen har sendt klubbnettsiden i kne, men ifølge BBC står det følgende:

– Vi var ekstremt motvillige til å gjøre denne endringen og det har ikke vært en enkel eller forhastet beslutning fra styret, sier styreformann Daniel Levy.

Fotballekspert Lars Tjærnås reagerer slik på nyheten:

Fra femteplass til europatoppen

Pochettino har vært manager i Tottenham siden mai 2014. Han bygde gradvis opp et lag som så ut til å bare bli sterkere og sterkere. Det ble femteplass i argentinerens første sesong, men året etter fikk han Spurs tilbake i Champions League, anført av en glimrende Harry Kane, som er blitt en av Europas giftigste spisser under Pochettinos ledelse. Deretter fulgte en kruttsterk ligasesong og hele 86 poeng, uten at det var nok til å nekte Chelsea ligagullet det året.

En topp tre-plassering i 2018 ble etterfulgt av en solid fjerdeplass forrige sesong, men den store prestasjonen kom i Champions League. Der gikk laget helt til finalen, som ble tapt 0–2 mot Liverpool. Dermed ble det ingen pokal å juble for i løpet av Pochettinos tid som Tottenham-sjef.

Pochettinos sterke resultater i klubben har ført til at han er blitt koblet til flere andre storklubber, som Real Madrid og Manchester United.

Tottenham-fansen håpet nok på ytterligere forbedring denne sesongen. Istedenfor har det gått nedover. Laget ligger for øyeblikket på 14. plass, med hele elleve poeng opp til Manchester City på fjerde.

Les også Hareides bragd hylles i Danmark. Men som nordmann vet han at det er umulig å vinne over skeptikerne.

Pochettino var svært emosjonell da Spurs vant forrige sesongs Champions League-semifinale mot Ajax, etter å ha ligget under med tre mål. MATTHEW CHILDS / Reuters / NTB scanpix

Skuffende sesongstart

Den skuffende sesongstarten skal være en stor del av grunnen til at 47-åringen nå må finne seg ny jobb.

– Resultatene i hjemlig liga på slutten av forrige sesong og i starten av denne har dessverre vært ekstremt skuffende, sier Levy.

Han mener dermed det er i klubbens interesse å skille lag med Pochettino og resten av hans trenerstab.

Tottenham opplyser også at de vil komme med en oppdatering angående et nytt trenerapparat senere.

– Det er veldig trist. Og hvis det bare er på grunn av resultatene i det siste, synes jeg det er helt på trynet, sier tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt til Dagbladet.

Han mener Pochettino ville vært rett mann på lang sikt.

Spurs-fansen ser ut til å ta nyheten tungt. Den profilerte svenske sportsjournalisten og kommentatoren Erik Niva skriver følgende på Twitter:

– 35 år med Tottenham. Dette er den verste nyheten i løpet av den tiden.