Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund

Magnus Carlsen ga allerede i sommer uttrykk for at han ønsket å melde seg ut. Sjakkpresident Morten L. Madsen sier at bruddet ikke nødvendigvis er for alltid.

Magnus Carlsen er ikke lenger medlem av Norges Sjakkforbund. Berit Roald

NTB

I en pressemelding fredag opplyser Sjakkforbundet (NSF) at Magnus Carlsen meldte seg ut av forbundet 30. september.

Årsaken til utmeldelsen er uenighet i Kindred-saken. Sjakkforbundet ville ikke ha en avtale med selskapet Kindred, noe Carlsen ønsket. Et stort flertall på årets kongress i forbundet hadde et annet syn på saken enn Carlsen.

Markeringsbehov

– Det Magnus signaliserte i sommer, var at han ønsket at NSF måtte satse mer på ungdom, og at det (Kindred-avtalen) var en måte å få det til på, sier Morten L Madsen, president i Sjakkforbundet.

– Men senest på tirsdag denne uken stilte han opp for NSF. Han ønsker norsk sjakk alt det beste, og dette er mer et markeringsbehov etter sommerens debatt.

Sjakkpresidenten understreker at Carlsen fortsatt kan representere Norge i turneringer, spille for Offerspill og i OL.

– Er det noe han ikke kan være med på?

– Ikke som vi har funnet ut. Det dreier seg mer om en markering. Magnus kan og vil fremdeles representere Norge når han har anledning. Det er noe av det vi har sjekket ut for ham i samarbeid med Team Carlsen og Fide, understreker Madsen.

Sjakkjournalist Tarjei J. Svensen mener det dreier seg om en symbolsak.

– Det lå kanskje litt i kortene siden han hadde uttrykt så stor misnøye. Dette er først og fremst symbolsk, og det er ikke sikkert at det blir særlige konsekvenser på kort sikt uansett.

Vi har foreløpig ikke fått tak i noen i teamet rundt Magnus Carlsen.

Ikke noe endelig brudd?

Ifølge pressemeldingen er det aktuelt for Carlsen å melde seg inn igjen på et senere tidspunkt.

– Hva skal til for at han melder seg inn i forbundet igjen?

– Det er vel at vi klarer å vise at vi jobber for norske sjakktalenter i større grad enn det vi har gjort, sier Madsen.

– Jeg kan legge til at vi nylig har fått en million kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet «flere mot sjakktoppen» og to millioner til «Sjakk og samfunn».

Under kan du lese hele pressemeldingen som Norges Sjakkforbund sendte ut fredag.

«Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund

Verdensmester Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund. NSF mottok for noen uker siden - 30.9.19 - en melding fra Henrik Carlsen med bl.a. følgende

innhold:

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund,

og gjerne raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som

avklart med Fide og NSF på ettersommeren.»

Sentralstyret i NSF hadde et møte med Magnus Carlsen 11. juli 2019, noen dager etter Kongressen 7. juli. Allerede da signaliserte Carlsen at det var aktuelt å melde seg ut.

Carlsen begrunner sin utmeldelse med at et stort flertall på årets NSF-Kongress hadde et annet syn enn han på den såkalte Kindred-saken, der Kongressen med et klart flertall stemte nei til å inngå en avtale med selskapet Kindred. Han finner det i den oppståtte situasjonen naturlig å melde seg ut. Han utelukker dog ikke at det kan være aktuelt å melde seg inn igjen i NSF på et senere tidspunkt.

Henrik Carlsen meddeler at Magnus har satt pris på NSFs praktiske bistand ifbm utmeldelsesprosessen, bl.a. ifht å sikre at han fortsatt kan representere Norge i internasjonale

mesterskap og turneringer.

Magnus Carlsen er opptatt av å bidra til utvikling av sjakk-sporten i Norge, Magnus har nylig (5/11-19) stilt opp på et arrangement i NSF-regi for mulige samarbeidspartnere. Slike samarbeidsinitiativ kan være aktuelle også videre fremover.»