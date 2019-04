Sogndal må kutte rundt ti millionar kroner og slit sportsleg. No har dei skifta dagleg leiar.

Dagleg leiar Terje Rognsø gir seg i Sogndal Fotball. Klubben er i ein tung situasjon økonomisk, samstundes som laget ikkje har prestert på bana i 1. divisjon.

Rognsø trer av få månader etter at han vart tilsett.

– Det er synd at han valde å trekke seg, seier styreleiar Tor Arne Ness.

– Styret vil gå ein annan veg enn meg på nokre felt som er viktige for meg, seier Rognsø til Bergens Tidende.

– Kva slags felt er det snakk om?

– Eg vil ikkje gå inn på detaljane. Det vert feil uansett. Eg har eit anna syn enn styret om kva som skal prioriterast og det vert vanskelig når min jobb er å rådgje styret. Frontane er ikkje steile, men vi er ueinige om vegen vidare. Det er så enkelt og så vanskeleg, seier Rognsø.

Styreleiar Ness seier mykje har endra seg i Sogndal sidan Rognsø vart tilsett. Omstillinga klubben no står i, grunna utfordrande økonomi, er større enn venta, seier Ness.

– Kor alvorleg er den økonomiske ståda?

– Samanlikna med i fjor må vi nok ned ti millionar. Det er noko heile klubben vil kjenne på. Og vi har ikkje val: Vi lyt omstrukturere.

Ness fortel at Sogndal lyt ha ein plan for kva klubben skal vere i framtida i løpet av 2019. Leiaren seier inntektstapet etter fleire år i 1.-divisjon gjer det naudsynt å ta grep no.

Terje Rognsø beskriv klubbøkonomien slik:

– Den er utfordrande, men ikkje verre enn at den er mogleg å handtere.

Det er allereie klart at Rasmus Mo går inn i stillinga Rognsø forlèt.