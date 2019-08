Den norske padleren Amund Vold (21) er blitt alvorlig syk med kreftsykdommen akutt lymfoblastisk leukemi.

Oslo-gutten må gjennom en tøff behandling de neste par årene.

Vold fikk påvist diagnosen i forrige uke, og beskjeden kom som et sjokk på familien og det norske padlemiljøet. 21-åringen hadde følt seg slapp i fem-seks dager før det ble bestemt at det skulle tas blodprøver av ham på Olympiatoppen.

– Han begynte å sove veldig mye og skjønte at ting ikke var som de skulle. Noen dager etter at det ble tatt blodprøver på Olympiatoppen, ble han sendt til Rikshospitalet for å ta nye blodprøver, og han ble lagt inn der med én gang, forteller sportssjef Eirik Verås Larsen i Norges Padleforbund.

– Når diagnosen kom, var det et veldig stort sjokk for alle, spesielt for familien hans. Våre tanker går til Amund og familien, sier han.

Håp

Vold tok sølv på K1 1000 meter under U23-EM i sommer, og han er en meget lovende padler. Nå står han overfor en beinhard kamp for å komme seg tilbake til et normalt liv.

– Vi har etter hvert fått vite litt mer om hva han skal igjennom og hva han har å forholde seg til. Vi klarer å se at det er et lys i den andre enden av tunnelen, selv om dette er tøffe saker. Det finnes muligheter for at han blir frisk, sier sportssjef Larsen til NTB.

– Han må være under behandling i to til to og et halvt år. Det er en lang behandling, men han er ung, så om ting går som vi håper, ser jeg ikke noen grunn til at han ikke skal komme tilbake. Motivasjonen hans har alltid vært skyhøy, fortsetter han.

Fakta: Amund Vold Født: 23. november 1997 Kommer fra: Smestad, Oslo Utdanning: Studerer industriell økonomi Meritter: U23 VM-gull i maraton, U23 VM-bronse på 500 m og 1000 m i 2018. WC- sølv på K1 5000m i 2018, WC-gull på K1 5000m i 2019.

Stein Bjørge

Lite miljø

Den norske padleleiren forbereder seg for øyeblikket til VM i ungarske Szeged i slutten av måneden.

Det mesterskapet – og neste års sommer-OL i Tokyo – går naturlig nok uten Amund Vold.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe Amund tilbake til verdenstoppen. Jeg tror absolutt at han har muligheten til å klare det. Og det er slett ikke umulig at han kan gjøre det bra i OL i 2024 og 2028, samt alle mesterskap imellom, sier Larsen.

– Hvordan preger disse triste nyhetene laget i VM-oppkjøringen?

– Vi er jo et veldig lite lag der alle trener sammen, så det setter jo sitt preg på oss. Samtidig må vi bare gjøre det vi er vant til i vissheten om at det er dette (padling) Amund elsker. Vi ønsker å prestere så bra vi kan, og så ønsker vi å heve laget slik at det er bedre når han kommer tilbake.