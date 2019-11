Derfor var Mourinho i dommergarderoben før Tottenham-debuten

Tottenham slo London-rival i José Mourinhos managerdebut. Før kampen oppsøkte han hoveddommeren i garderoben.

José Mourinho var aktiv på sidelinjen under kampen mot West Ham. Frank Augstein / AP

– Det viktigste var ikke å vinne med tre, fire mål eller spille fantastisk, sa José Mourinho til BT Sports etter 3–2-seieren mot West Ham lørdag ettermiddag.

Ikke bare var det portugiserens første seier som ny Tottenham-manager, det var også klubbens første borteseier i Premier League siden januar.

London-laget hadde spilt hele 12 kamper uten å ta tre poeng i en bortekamp.

– Guttene er glade, og det var håpet mitt, å få tilbake gleden, sa han videre.

José Mourinho før kampen mot West Ham. Frank Augstein / AP

Ønsket å bruke mikrofon under kamp

Det anerkjente sportsnettstedet The Athletic har oppsummert Mourinhos første uke i klubben. Onsdag 20. november ble han presentert som erstatteren til populære Mauricio Pochettino.

Nettstedet hevder at Mourinho tok seg en tur i dommergarderoben før kampen mot West Ham. Det er i utgangspunktet ikke tillatt for managere å oppsøke kamplederne før et oppgjør, med mindre det er en særskilt grunn til det.

«Det er ikke vanlig for manageren å komme inn på kontoret under kapteinenes dommermøte før kampen, men Mourinho gjorde et poeng ut av å komme innom», skriver The Athletic.

Som en del av Amazons nye dokumentarserie om Tottenham, brukte Mourinho nemlig en mikrofon under kampforberedelsene.

Grunnen til at han oppsøkte dommer Michael Oliver, var for å høre om det er tillatt å ha en mikrofon festet til kroppen. Dommeren mente det ikke ville være passende.

«Premier League anses da å ha grepet inn for å gi råd til Tottenham-manageren om at han ikke skulle ha på seg mikrofon under kampen. Dette kunne potensielt ha vært urettferdig, dersom Mourinho skulle gå i konflikt med konkurrerende trenere eller fjerdedommer», heter det videre.

José Mourinho har fortalt at han er åpen for å bruke mikrofon under treningsøkter. Alastair Grant / AP

Positiv til dokumentarserien

Tidligere har Amazon fulgt Pep Guardiola og hans Manchester City. Det skjedde under den dramatiske 2017–2018-sesongen. Det ble en suksessrik sesong for Manchester-klubben, som endte i både ligatittel og ligacupseier.

Ifølge sportsnettstedet skal Mourinho være positiv til at Tottenhams nåværende sesong blir en dokumentarserie.

«Som en del av Mourinhos avtale med Tottenham, har han vært villig til å åpne for metodene sine til Amazon, og dette kan til og med inkludere at han har en mikrofon festet til kroppen under treningsøkter», hevder The Athletic.