Berntsen og Hjelmseth delte norsk fotballs gjeveste pris

Duoen ble tildelt Kniksens hederspris under Fotballfesten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Bjarne Berntsen og Ingrid Hjelmseth mottok mandag Kniksens hederspris. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

ULLEVAAL STADION: Det er første gang siden 2004 at den høythengende utmerkelsen får to vinnere.

Bjarne Berntsen kan se tilbake på en lang trenerkarriere, og i år har han overrasket stort ved å lede Viking til en knallsterk femteplass og kommende helgs cupfinale mot Haugesund.

Ingrid Hjelmseth har i en årrekke vært førstekeeper for Norge. I sommer bidro hun til at landslaget tok seg til kvartfinale i VM. 39-åringen la nylig opp som spiller etter en sesong som endte med Stabæk-nedrykk.

Og det var to prisvinnere med blanke øyne som mottok hver sitt trofé.

– Det er utrolig overraskende og en kjempeære, sa Berntsen etterpå.

Også Hjelmseth var overrasket over å ha mottatt den gjeve prisen.

– Jeg ble litt satt ut. Det er utrolig overraskende, men jeg er utrolig stolt, sa Hjelmseth.

Ingrid Hjelmseth ga seg som landslagskeeper etter Norges seier over England i Bergen tidligere i høst. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta Prisvinnerne på Fotballfesten Kniksens hederspris: Ingrid Hjelmseth og Bjarne Berntsen Årets spiller i Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt Årets spiller i Toppserien: Sherida Spitse, Vålerenga Årets spiller i OBOS-ligaen: Niklas Castro, AaFK Årets spiller i 1. divisjon: Celine Nergård, Fløya Årets trener i Eliteserien: Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt Årets trener i Toppserien: Hege Riise, LSK Kvinner Årets trener OBOS-ligaen: Lars Bohinen, AaFK Årets unge spiller i Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt Årets unge spiller i Toppserien: Julie Blakstad, Fart Årets gjennombrudd i OBOS-ligaen: Anton Kralj, Sandefjord Årets toppscorer i Eliteserien: Torgeir Børven, Odds ballklubb Årets toppscorer i Toppserien: Kennya Cordner, Sandviken Årets mål i Eliteserien: Ola Brynhildsen, Stabæk Årets mål i Toppserien: Karina Sævik, Kolbotn Årets spillerforbilde i Eliteserien: Ohi Kwoeme Omoijuanfo, Molde Årets spillerforbilde i Toppserien: Ingrid Hjelmseth, Stabæk Årets supporterhistorie i Eliteserien/OBOS-ligaen: EngaTifo Årets supporterhistorie i Toppserien: Klanen, Vålerenga Årets lag i Eliteserien: Sarpsborg 08 Årets lag i Toppserien: Sandviken Årets lag i OBOS-ligaen: Kongsvinger

Hyllet av juryen

Duoen samarbeidet i flere år da Berntsen trente Norge fra 2005 til 2009.

– Kjære Ingrid, du sier du er satt ut og mener sikkert at jeg satte deg ut for ofte på landslaget. Men den tålmodigheten du viste frem til du ble førstekeeper i 2009, sier alt om den personen du er, sa Berntsen humoristisk fra scenen da han og Hjelmseth ble ropt opp.

Kniksens hederspris deles ut til noen som har bemerket seg med en spesiell prestasjon, eller som har gjort en stor innsats for norsk fotball over lang tid.

– Ingrid Hjelmseth har vært en bauta i norsk fotball i mange år, både i Toppserien og på det norske landslaget. Gjennom hele reisen til det å bli en av verdens beste keepere har hun vært profesjonell til fingerspissene, og har oppnådd en enorm respekt hos lagvenninner på klubb- og landslag.

– Bjarne Berntsen er hel ved. Han har et brennende hjerte for norsk fotball og stiller opp overalt. Det er aldri nei hvis noen ber om råd eller et besøk. Bjarne er et godt og varmt menneske, som tvers igjennom står for fotballens verdier i praksis – og som har hatt stor suksess både som spiller, trener og leder.

Bjarne Berntsen har hatt mange gode dager som Viking-trener i år. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– En pris til frivilligheten i Fotball-Norge

I år har Berntsen på imponerende vis ledet et nyopprykket Viking-lag til femteplass i Eliteserien.

Det er vel heller ingen Viking-fans som har glemt at ting kan bli enda bedre. På søndag venter nemlig FK Haugesund i cupfinalen på Ullevaal.

Da kan det bli nok en premie for Berntsen, som ble hyllet for sin mangeårige innsats i fotballen.

– Jeg føler dette er en pris til hele Fotball-Norge og frivilligheten. Det er den som er bautaen i norsk fotball, sa han – og nevnte blant annet hvordan det jobbes på grasrotnivå i Figgjo, der han kommer fra.

Nå er søndagens kamp neste høydepunkt for hans del.

– Vi gleder oss stort til å komme til Ullevaal.

Fra fiasko-EM til VM-suksess

Hans medprisvinner Ingrid Hjelmseth la som kjent opp tidligere i år, etter blant annet et oppløftende VM med Norge.

– Jeg setter ekstra stor pris på at andre har satt pris på innsatsen jeg har gjort for norsk fotball både på og utenfor banen. Jeg har gitt 110 prosent både på og utenfor og bidratt alt jeg har kunnet både på landslag og klubblag. Jeg setter stor pris på at de jeg har jobbet med og rundt har satt pris på arbeidet jeg har gjort.

Da det ble klart at hun vant Kniksen-prisen, ble hun hyllet av blant andre landslagsstjerne Caroline Graham Hansen.

– Verdig punktum på en enorm karriere, skrev Graham Hansen på en såkalt «story» på Instagram.

De var begge to viktige brikker på Norge-laget som kom helt til kvartfinalen i årets VM, etter et begredelig EM for to år siden.

– Jeg har hele tiden sagt at den reisen vi gjorde med landslaget fra EM 2017 til VM i sommer var fantastisk. Jeg er utrolig stolt av jobben både jentene, trenerteam og støtteapparat rundt gjorde for å «reise kjerringa», sa Hjelmseth, som også måtte innse at det ble nedrykk med Stabæk i hennes siste år som aktiv keeper.

I fjor gikk til Kniksens hederspris til Kjetil Rekdal. Prisen er oppkalt etter Brann-legenden Roald «Kniksen» Jensen.