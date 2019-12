Guardiola ble spurt om jobben Solskjær gjør. Da ble han ordknapp.

– Jeg vet ikke, sa Manchester City-sjefen om Ole Gunnar Solskjærs innsats som United-manager.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola møtes igjen lørdag kveld. Foto: CARL RECINE / REUTERS

MANCHESTER: Lørdag møtes de to Manchester-lagene til nok et derby på Citys hjemmebane. Hjemmelaget ser ut til å få store problemer med å ta sitt tredje strake ligagull. Til det ser luken på 11 poeng frem til Liverpool ut til å være for stor.

United på sin side har fått en langt svakere sesongstart enn hva som forventes i en så stor klubb. Presset på Solskjær avtok noe etter 2-1-seieren over Tottenham onsdag, men det skal ikke mange poengtapene til før tabloidene kvesser knivene igjen.

På pressekonferansen fredag ettermiddag, fikk Pep Guardiola flere spørsmål om sin norske kollega. Han ville imidlertid ikke gi en vurdering av jobben Solskjær har gjort på Old Trafford.

– Bra, men jeg er ikke der, så jeg vet ikke. Det er vanskelig for meg å bedømme en kollega. Han er en strålende person, men for å være helt ærlig, så vet jeg ikke, sier Manchester City-sjefen.

Han var i det hele tatt lite villig til å komme med så mange høflighetsfraser om kollegaen.

Les også Ingen skjønte noe da Mourinho ga unggutten en pris. Nå er han blitt umistelig for Solskjær.

Les også Mourinho kom med tydelig advarsel før Solskjær-møte. Det hjalp lite.

Solskjær fikk en opptur i duelle mot Jose Mourinho og Manchester United onsdag. Foto: Rui Vieira / AP

Fart, fysikk og aggressivitet

Spanjolen trengte litt tid før han snakket seg varm. Svarene på de første spørsmålene var svært knappe. Det var ikke så mye engasjement å spore dagen før det som vel fortsatt kan kalles en av de største kampene i europeisk fotball.

– Det er en viktig kamp, de er en god rival med en stolt historie, var alt han sa om hvor mye rivaloppgjøret betyr.

Han ble også spurt om hvilken trussel de kan være for City lørdag.

– Jeg har stor respekt for det de har gjort for engelsk fotball, for europeisk fotball og den i hele verden. Det er et godt lag, sier han.

Litt om dagens United-lag hadde han også å si.

– De har noen veldig raske spillere. Maguire er god på dødballer. De er et fysisk lag, er aggressive og har en god innstilling. De tror på det de gjør.