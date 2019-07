Norges Håndballforbund (NHF) har jobbet for å fjerne bikinikravet for kvinnelige beachhåndballspillere. Men Det internasjonale håndballforbundet (IHF) mener de ikke har gjort nok.

IHF, håndballverdenens øverste myndighet, sier at de aldri har mottatt klager på kravene til bekledning for kvinnelige beachhåndballspillere.

Et brev som vi har fått tilgang til, viser imidlertid at NHF allerede i 2009 – for ti år siden – kom med forslag til konkrete endringer.

«I sammenheng med det kommende Europamesterskapet i beachhåndball i Norge i juni 2009, har vi sammen med våre spillere og lagledere jobbet frem et forslag for drakter for kvinner. Vi håper dette er en design dere er positive til og vil akseptere», heter det i brevet som er signert av daværende håndballpresident Arne Modahl og generalsekretær Per Otto Furuseth.

Men etter dette er det ikke sendt noen formelle forslag til endring fra det norske håndballforbundet. IHF mener dette betyr at man ikke kan si at de har forsøkt å endre dagens regelverk.

I en e-post påpeker de at det siden 2009 har vært fem IHF-kongresser, men Norges Håndballforbund har i denne perioden «aldri sendt forslag til rådsmøtene eller kongressen for å endre spillernes uniformer».

Debatt blusset opp

Stridens kjerne er reglene om bekledning for kvinnelige beachhåndballspillere. I forbindelse med EM tidligere i sommer blusset debatten opp.

Mens herrene spiller i shorts og singlet, må kvinnene spille i bikini.

Norges Håndballforbund ønsker innføring av valgfrihet, slik at de som ikke ønsker å spille i bikini, skal få slippe det.

Forbundet sier at de har jobbet for å få til endring. Men da vi først tok kontakt med IHF, var svaret at de aldri har mottatt «offisielle klager».

– IHFs regler for spilleruniformer har vært i bruk i mange år, og vi har ikke fått noen offisielle klager på dette. Tvert imot foretrekker de fleste spillerne å spille i bikini, og derfor har vi bestemt oss for å beholde reglene som de er for øyeblikket, skriver IHF i en e-post.

Det får beachhåndballansvarlig i NHF, Marte Smistad til å stusse.

– Jeg vet ikke hvorfor de svarer dere slik nå. Det jeg vet, er at det internasjonale beachhåndballmiljøet, inkludert sentrale personer i IHF, er godt kjent med Norges ønske om å endre regelen om bekledning, svarte hun.

Dette er henvendelsene fra Norge

Håndballforbundet kan vise til skriftlige henvendelser på to ulike tidspunkter.

Det første var de konkrete forslagene til endring i 2009. Denne henvendelsen ble besvart av IHF noen måneder senere.

– Vi må informere om at forslaget deres for beachhåndballuniformen ikke ble diskutert under møtet i Zagreb 31. januar 2009. Arbeidsgruppen i beachhåndball skal møtes igjen 13.–15. mars, og vi har videresendt forslaget deres, står det i brevet fra IHF 9. mars 2009.

I tillegg tok Smistad i håndballforbundet kontakt med IHF via e-post denne våren. Da gjaldt forespørselen deres konkret kvinnebekledningens underdel, noe de håpet å få endre før sommerens EM.

Det ble det aldri noe av.

– For å endre regler er det visse reguleringer man må forholde seg til. Forbundet må sende en offisiell forespørsel til IHF. Dette ble ikke gjort i 2019, sier IHF om mailene før årets mesterskap.

IHF mener altså at henvendelsen fra 2009 er for lenge siden til å regnes som et forsøk på å endre dagens regelverk, og at e-postkorrespondansen fra i år ikke var offisiell.

– Har jevnlig fulgt opp

Der IHF mener at håndballforbundet egentlig ikke har jobbet noe særlig for å endre reglene, er synet annerledes blant de norske håndballtoppene.

– I årene mellom 2008 og nå har vi jevnlig fulgt opp henvendelsene våre. Ole R. Jørstad var inntil mai i år visepresident i EHF (Det europeiske håndballforbundet), og han har vært en garantist for at vårt syn på beachhåndballbekledningen har vært ivaretatt internasjonalt, skriver NHF i en e-post.

Håndballforbundet presiserer at EHF gjennom Jørstad tidligere i år tok initiativ til endring av reglementet, men at det ikke ble tatt til følge. Til dette svarer IHF at EHF ba om et møte, men «ikke spesielt om dette temaet».

– Med tanke på vårt håp om å få beachhåndball som en del av OL i 2024, utsatte vi møtet ettersom vi ikke så på unødvendige regelendringer som smart på dette tidspunktet, skriver IHF.

Kunne Norges håndballedere gjort mer?

Forbundet poengterer at de så langt ikke har sett på dette temaet som en naturlig sak for en IHF-kongress, men åpner for å endre den strategien.

– Basert både på det faktum at våre henvendelser så langt ikke har ført frem, og IHFs vurdering, vil et naturlig neste fremstøt fra NFH være å utforme og oversende et konkret forslag til IHF-kongressen, sier assisterende generalsekretær i NHF, Per Eirik Magnussen.