Alexander Søderlund herjet med slovenerne. Nå skal mye gå galt om ikke RBK har minst 130 millioner ferske kroner i lomma om én uke.

Maribor – Rosenborg 1–3

MARIBOR: Skadesmeller til tross – drømmen om mesterliga lever i beste velgående for Rosenborg etter Alexander Søderlunds maktdemonstrasjon i Maribor. Spissen som 16. mai – gjennom et banner på Øvre Øst på Lerkendal – fikk beskjed om å reise hjem, har slått brutalt tilbake de siste kampene. I koket på Ljudski vrt.-stadion toppet han det hele med to scoringer. Først et kremmerhus fra 25 meter, så med hodet ti minutter senere. Og når vi tar med at han før målene jobbet som en hest, og brukte styrke som en bjørn, ble det en nærmest fullkommen kveld før Søder. Eneste skår i gleden var at han måtte av med en skade tjue minutter før slutt.

At Maribors levende legende, Marcos Tavares, reduserte til 1–2, ble nærmest en parentes for å regne. For Mike Jensen og Rosenborg slo tilbake etter fattige 27 sekunder.

Dermed 3–1 til Rosenborg. Og en drøm om mesterliga er mye nærmere. Og det er også mange millioner ferske kroner.

Håvard Haugseth Jensen

For gjør Rosenborg jobben hjemme på Lerkendal neste tirsdag, er de sikret minst 130 millioner kroner. Grunnen er at UEFA i år gir en solidaritetsbonus på 5 millioner euro til lagene som ryker ut i mesterliga-playoffen. Bare det tilsvarer 50 millioner kroner.

I tillegg kommer enorme inntekter fra gruppespillet. I fjor mottok klubben cirka 80 millioner for deltagelse i Europa League-gruppespillet, og det blir ikke mindre i år, såfremt Maribor altså slås ut. Og uten å foregripe begivenhetene: skulle det bli avansement helt til Mesterligaen – etter seier over vinneren av kampen Dinamo Zagreb-Ferencváros (1-1 etter første kamp) – venter cirka 145 millioner kroner bare i startbonus.

Håvard Haugseth Jensen

Først Konradsen, så Reginiussen

Allerede før start fikk Rosenborg og trener Eirik Horneland seg en smell. Formspiller nummer én de siste ukene, Anders Konradsen, måtte kaste inn håndkleet. 29-åringens lårtrøbbel gjorde at Geirmund Åsen fikk muligheten fra start. Og om ikke det var et tungt slag, ble det ikke bedre da Tore Reginiussen gikk av banen etter kun 13 minutter. Inn kom en Gustav Valsvik med fattige 171 minutter seriefotball hittil i år.

RBK festet et grep på kampen fra start av, og fikk en korner etter to minutter. Den ble det ikke noe av, og det ble heller ikke noe av de ventede trykket fra hjemmelaget. I stedet var det RBK som trillet ball mot et lavt hjemmelag. Ti minutter tok det før Maribor var nær André Hansen, og fikk en korner. Men det var alt hjemmelaget også hadde de første. Rosenborg gjorde som de har gjort de siste kampene,: stått høyt, kapret ball og hatt kontroll. Dessverre var ikke presisjonen god nok til å skape sjanser av bruddene.

Men det lå noe i lufta hver gang Samuel Adegbenro, Birger Meling og Gjermund Åsen kombinerte seg fremover på venstresiden.

Håvard Haugseth Jensen

Smalt i stolpen

Etter 32 minutter smalt det i stolpen. Vegard Eggen Hedenstads frispark ble headet videre av en til da meget god Alexander Søderlund. Men spissen var litt for ivrig, og sto en halvmeter i offside da ballen ble slått. De om lag 25–30 RBK-supporterne bak målet var nesten på vei ned mot gittergjerde, og snaue ti minutter senere fikk de nok en gang se sitt RBK yppe seg. Nok en gang, nærsagt, var det på venstresiden det skjedde. Åsen og Meling kom seg inn på femmeter, men sistnevnte ble litt for sen på «avtrekkeren», og skuddet endte i korner.

I det hele tatt var det RBK som var farligst. Hansen i buret hadde en meget rolig første omgang, og var knapt borti ballen. Nærmest, uten at det var nærme, var skuddet Rok Kronaveter hamret fire meter over mål fra 17 meter helt på tampen av første omgang.

Oppsummert: RBK hadde kontroll, noe også 4–1 i hjørnespark forteller litt om.

Så kort tid etter pause ble Gjermund Åsen felt på 25 meter. Søderlund stilte seg opp, og banket til som aldri før. Ballen føk forbi muren, via fingertuppene til Kenan Piric i buret, og rett i krysset. Spissens tiende kvalifiseringsmål for RBK, og trolig det viktigste. Søderlund jublet som besatt, og løp mot benken med lagkompiser som haleheng. Ikke bare hadde Søder jobbet som en hest, og vært bjønnsterk, nå hadde han scoret også.

Da tok kampen fyr. Og bare få minutter senere kunne David Akintola sette inn 2–0. Men avslutningen var veldig svak, og gikk utenfor mål. Det fikk Horneland til å slå en flaske i garderobe-benken.

Men Rosenborg – og ikke minst Søderlund – var ikke ferdige. Etter 62 minutter brukte han hode på Åsens innlegg, og det ble helt stille på stadion. At brasilianeren reduserte gjorde altså ingenting. Mike Jensen rettet det opp kort tid etterpå.