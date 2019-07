Den norske dobbeltfireren fryktet at OL i Tokyo røk da Oscar Helvig kolliderte med en bil i helgen.

De norske OL-håpene Olaf Tufte, Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth er for tiden i høyden i italienske Livigno på treningssamling.

Om fire uker skal firerbanden ro VM. Målet er enkelt: komme blant topp åtte og oppfylle drømmen om å kvalifisere seg til OL i Tokyo i 2020.

Lørdag morgen kunne imidlertid drømmen ha blitt knust. Hver morgen sykler guttene et kvarter til innsjøen de ror på. Lørdag syklet en litt forsinket Helvig alene.

– På veien er det en ganske lang bakke, hvor man kan komme opp i ganske høy fart. Her tenker jeg at jeg kan kjøre forbi noen biler på venstre side, men så ser jeg plutselig at den første bilen tar til venstre. Da bremser jeg det jeg kan, før jeg skjønner at jeg ikke klarer å svinge unna, forteller Helvig.

– Jeg går rett i baken på bilen, og så treffer jeg slik at sykkelen blir hengende igjen, mens jeg faller over bagasjerommet og ned på asfalten. Det føltes som om det gikk i sakte film. Det eneste jeg prøvde, var ikke å ta meg for med armene, for da vet jeg at det kan ryke et kraveben eller en arm, fortsetter roeren.

Tar selvkritikk

Etter en rask sjekk kunne imidlertid Helvig konstatere at han kom fra det med kun en forslått hofte og skulder, samt noen skrubbsår.

– Men det var i hvert fall ikke noe som var brukket, sier Helvig, som ser seg nødt til å ta litt selvkritikk etter ulykken.

– Vi er fire uker unna OL-kvalik, så jeg var ikke så veldig høy i hatten da jeg kom ned til de andre. Jeg er ganske glad i fart, og det er morsomt å sykle fort i nedoverbakken, men dette får meg til å tenke meg om en ekstra gang.

Lagkameratene hans var ikke veldig fornøyde med ham da han sendte en tekstmelding umiddelbart etter ulykken.

– Erik (Solbakken) sa at deres første tanke var at de måtte sette sammen en dobbeltsculler av de tre gutta som var igjen, sier Helvig.

Fakta: Olaf Tufte * Alder: 43 år (født 27. april 1976) * Idrett: Roing * Klubb: Horten * Meritter: * OL: Singlesculler 2 gull (2004 og 2008), dobbeltsculler 1 sølv (2000), 1 bronse (2016). * VM: Singlesculler 2 gull (2001 og 2003), 1 sølv (2005), 2 bronse (2002 og 2007), dobbeltsculler 1 bronse (1999).

– Idiot

Veteranen Olaf Tufte trekker det enda lenger.

– Vi tenkte vel først og fremst at han var en idiot, men så tenkte vi også at det så ut til å gå tilsynelatende bra, sier Tufte.

– Øverst på agendaen da vi dro hit var at ingen skulle få skrubbsår, bli syke i høyden og at vi skulle ta vare på hverandre, legger han til.

For Tufte kan Tokyo bli hans syvende OL. Han vil være 44 år når lekene starter.

– Man kan alltid være uheldig, men man tenker jo at det kunne vært unngått når det er snakk om sykkel. Men så lenge han klarte å sende oss en melding, så går det fint. Jeg, som har kræsjet og slått meg mye, var mer redd for at han kom til å bli veldig stiv og støl etter en god natts søvn. Men han får jevnlig oppfølging av fysioterapeut, så det ser ut som det funker bra, sier Tufte.

Dermed lever drømmen videre for Tufte og co. VM i Linz går i slutten av august.