Det norske landslaget mener det fortsatt er muligheter til å ta seg direkte til EM, men da trenger de hjelp.

STOCKHOLM: Etter 1–1-kampen på Friends Arena, var det et skuffet norsk landslag som møtte pressen. Spillerne følte at de fortjente mer enn det ene poenget som ble med i bagasjen videre fra Sverige.

Dermed er Norge fortsatt to poeng bak Sverige, og nå også ett poeng bak Romania, i kvalifiseringsgruppe F.

Med fire gjenstående kamper har Norge og Sverige nøyaktig like motstandere, både på hjemme- og bortebane.

– Vi må få et uavgjort, kanskje, mot Spania hjemme og slå Romania borte. Det blir ikke lett. Vi vet at Sverige ikke vil gi bort noe gratis. Det er litt dårlig at vi må vente på noen andre, sa Joshua King om de norske mulighetene.

Fakta: Norge og Sveriges resterende kamper Norge: Norge – Spania (12.10.19) Romania – Norge (15.10.19) Norge – Færøyene (15.11.19) Malta – Norge (18.11.19) Sverige: Malta – Sverige (12.10.19) Sverige – Spania (15.10.19) Romania – Sverige (15.11.19) Sverige – Færøyene (18.11.19)

Avhengig av at Sverige snubler

Med en eventuell seier mot Romania er Norge forbi rumenerne på tabellen. Norge er likevel avhengig av at Sverige snubler et sted på veien. Dermed må Norge håpe på at både Spania og Romania tar poeng mot svenskene. Sverige er i den mest ideelle situasjonen.

De møter henholdsvis Spania og Romania etter Norge og kan da møte de to lagene på gunstigere tidspunkt enn Norge. Det er fordi Spania allerede kan være klare for EM, og Romania kan være ute av kampen om EM-billett etter et eventuelt tap mot Norge.

– Det er ikke bare de to kampene, selv om de selvsagt får mest oppmerksomhet. Vi vet at internasjonal fotball er blitt så jevn at det er ingen lette kamper. Sverige vet at det er en jobb som skal gjøres der. Hvis vi skal skli opp, så skal vi utnytte den sjansen de eventuelt gir oss, sier landslagskaptein Stefan Johansen.

Martin Ødegaard mener at Norge også kan hente poeng på hjemme på Ullevaal mot Spania.

– Det ser selvsagt litt tøffere ut. Alt er fortsatt mulig. Både Sverige og Romania har tøffe kamper. Vi må heller ikke ta for gitt at Spania slår oss, sier han.

Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

EM-kvalifisering, gruppe F K S U T Mål for Mål mot Poeng Spania 6 6 0 0 17 - 3 18 Sverige 6 3 2 1 13 - 8 11 Romania 6 3 1 2 13 - 7 10 Norge 6 2 3 1 11 - 8 9 Malta 6 1 0 5 2 - 13 3 Færøyene 6 0 0 6 3 - 20 0

Har reservemulighet i mars

– Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si. Vi er definitivt ikke på vinnersporet. Vi må ha hjelp, sa landslagssjef Lars Lagerbäck på spørsmål om hvordan han vurderer Norges muligheter til å ta annenplassen i gruppen.

Han la også til at det er en «risiko» for at Norge må slå både Spania og Romania for å i det hele tatt har en mulighet til å ta igjen Sverige på tabellen.

– Jeg føler at hvis vi har samme vilje og aggressivitet som i dag, så er det muligheter. Vi viser hva som bor i oss. Hvis ikke vi skulle greie det, så har vi en ekstra mulighet i Nations League, sa målvakt Rune Almenning Jarstein.

Nations League-sluttspillet starter i mars neste år. I midten av november får vi svaret om Norge må gå bakveien for å komme til sitt første EM på 20 år.