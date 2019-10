Juventus overtok tabelltoppen etter hendelsesrik storkamp

Gonzalo Higuains 2-1-scoring ti minutter før slutt ble matchavgjørende i Juventus' storkamp borte mot serieleder Inter. Nå er det Juventus som er på tabelltopp.

Gonzalo Higuaín sikret de tre poengene for Juventus. Luca Bruno / AP

NTB

For mindre enn 50 minutter siden

Inter – Juventus 1–2

Storkampen i serie A mellom Inter og Juventus inneholdt det meste. Flotte mål, straffe og ikke minst avgjørelser fra videoassistert dommer (VAR).

Til slutt påførte Maurizio Sarris Juventus Antonio Contes Inter det første tapet denne sesongen. Juventus leder nå med 19 mot Inters 18 poeng.

Oppgjøret mellom de to storklubbene ble en fartsfylt affære på San Siro. Før det var gått fire minutter hadde Paulo Dybala sendt Juventus i ledelsen med et nydelig skudd fra hjørnet av 16 meteren.

Kort etter var Cristiano Ronaldo fremme med skuddfoten, men forsøket traff tverrliggeren.

Inter stilte med sin storscorer Romelu Lukaku som hadde stått over onsdagens 1-2-tap for Barcelona i mesterligaen.

Les også TV-eksperten tordnet mot City-stjernen under sjokktapet: – Aldeles grusom

VAR-straffe

Etter 17 minutter var sommerens storkjøp, nederlandske Matthijs de Ligt, borti ballen med albuen inne i feltet. Dommeren måtte konsultere VAR for å avgjøre om det var straffe eller ikke.

Lautaro Martínez satte straffen sikkert i mål til 1–1.

Ronaldo var ivrig med skuddfoten, og bare Samir Handanovic var i veien på et nytt forsøk.

Fire minutter før pause trodde Ronaldo at han hadde gitt laget sitt ledelsen 2-1, men dommeren hadde fått beskjed om at det var offside i trekket før og annullerte målet. Det skjedde etter at Ronaldo og Juventus-spillerne hadde feiret ferdig.

Les også 19 år gammel debutant forlenget Solskjærs krise

Bråk

Da lagene gikk til pause var det tumulter foran spillertunnelen. Årsaken var at Dybala like før halvtidssignalet forsøkte å filme til seg straffe. TV-bildene viste derimot at Inter-backen Diego Godin ble fintet ut av 25-åringen og regelrett bommet på taklingen. Likevel gikk Dybala over ende.

En av Inter-reservene likte det dårlig og dyttet til argentineren på vei inn til garderoben.

Fyrverkeriet fortsatte også i annen omgang, og lagene produserte store målsjanser uten å få ballen i mål.

Svært nær var innbytter Matías Vecino. Skuddet hans endret retning på en Juventus-forsvarer, traff stangen og spratt ut.

Gonzalo Higuaín kom inn for Federico Bernardeschi og hadde vært på banen i 18 minutter da avgjørelsen falt. 31-åringen ekspederte pasningen fra Rodrigo Bentancur forbi Inter-målvakt Handanovic.