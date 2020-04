Norske idrettstopper mener de forskjellsbehandles – ber om mer penger

Idretten har fått sin egen redningspakke fra staten, men for noen klubber er det ikke nok å få erstattet tapte arrangementsinntekter. Idrettsledere håper på endring.

Fotballpresident Terje Svendsen er bekymret for at klubber skal gå glipp av millioner. Foto: Fredrik Hagen

Stortinget behandlet tirsdag et forslag fra regjeringen om at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall på grunn av koronakrisen kan få kompensasjon fra staten.

Men idrettsledere frykter at deres klubber skal falle utenfor. For å kunne søke om støtte fra krisepakken, må virksomheten være registrert i foretaksregisteret, som for eksempel et aksjeselskap. Men mange klubber driver med en annen selskapsform.

Store summer

Fotballpresident Terje Svendsen frykter at fotballklubbene faller mellom to stoler.

– Spesielt i fotballen er det store idrettslag som driver betydelig næringsvirksomhet, både toppklubber og store breddeklubber. Vi i NFF synes det er urimelige at våre næringslivsbedrifter ikke får anledning til å søke.

De fleste klubber i norsk fotball er idrettslag, mens noen få drives som AS, ifølge Svendsen. Og modellene for de ulike AS-ene varierer veldig.

– Vi vil ha en felles pakke for fotball og næringsliv, slik at idrettslag ikke skal være i foretaksregisteret for å kunne søke om hjelp. Bare i 1.-divisjon og eliteserien for herrer er det en omsetning for 2 milliarder og 1800 ansatte, sier fotballpresidenten.

Nå jobber NFF med å synliggjøre problemstillingen overfor idrettsforbundet og politikerne.

Fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Christine Schefte Adresseavisen / Charlotte Sundberg

– Betyr mye for samfunnet

Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF), håper at også idretten får sin del av krisehjelpen.

– Det kan se ut som klubber fra flere idretter faller utenfor. Det kan være store breddeklubber som Lyn, Skeid og Oppsal, men også for eksempel Mjøndalen hos oss. Det kan også være Storhamar, Sparta Sarpsborg og Stjernen i ishockey. Vi er fornøyde med at det nå satses fra samfunnet for å opprettholde små- og mellomstore bedrifter, men vi prøver å si at vi også har mange av dem. Klubbene har ansatte og betyr mye for samfunnet nå, sier Øverland.

Idrett og frivilligheten har en egen redningspakke på 600 millioner som skal dekke tapte inntekter knyttet til arrangementer og tapt aktivitet. Men det holder ikke for alle klubbene, som omsetter i ti- og hundre millionersklassen.

– Poenget er ikke at vi skal ha dobbelt opp. Det ser ut som at man ikke har vært bevisst på at dette er små- og mellomstore bedrifter. Heldigvis er det sånn at man skal gjøre justeringer underveis. Man sier vel at man ikke treffer alle nå, men det er viktig at man kommer i gang. Vi har ikke gitt opp håpet og troen på at vi kan få være med, sier Øverland.

Vil ha likebehandling

Fotballederen får støtte fra håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Generelt i håndball så er idretten bredt sammensatt fra frivillige, dugnadsbaserte klubber til topp- og profesjonelle klubber. Jeg mener at de klubbene som driver med ansatte, omsetter for 20–30 millioner og er mellomstore bedrifter, bør behandles som det. De er bedrifter i underholdningsbransjen, sier Lio.

– Ta Elverum som et eksempel. De fyller flere tusen i en hall, og har ansatte, omsetning og infrastruktur som alle andre bedrifter. Da burde det være ordninger som er tilpasset dem, fortsetter han.

Håndballpresidenten håper de kan komme til en ordning som passer alle klubbene.

– Vi jobber godt sammen i idretten og med Norges idrettsforbund for å utvikle og få oppslutning og flere og mer treffsikre pakker, sier Lio.

Håndballpresident Geir Kåre Lio mener mellomstore bedrifter bør likebehandles, enten de driver med idrett eller annen næringsvirksomhet. Foto: Vidar Ruud

– En del kan søke

Ishockeypresident Tage Pettersen er også stortingspolitiker for Høyre. Han råder klubbene til å søke de mulighetene som ligger der.

– Flere av disse ordningene må tolkes for at man skal finne ut hvor man skal passe inn. Det er avhengig av hvilken type klubb man er. Hovedpakken til idrett og frivillighet er den som i utgangspunktet er tenkt å favne nettotap for avlyste arrangementer. Den vil treffe mange på en god måte, også ishockey, sier Pettersen.

– Når det gjelder kontantstøtten for næringslivet, er det en del av idrettsaktørene som kan søke, for eksempel et foretak som Holmenkollen Skifestival, men også toppklubber i fotball, ishockey og håndball har en næringsstruktur som gjør at de har mange ansatte og titalls millioner i omsetning, slik at de bør havne inn under den kontantstøtten, fortsetter han.

Jobber med en løsning

Pettersen informerer også om at Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med en løsning som gjør at også foretak som ikke har «erverv til formål» og er skattepliktige også kan få hjelp, slik idrettslederne ønsker. Dette ser han for seg kan hjelpe flere idrettsklubber.

– Det vil også bli en mulighet for idretten. Det er mange ulike løp for den enkelte klubb og særforbund, sier Pettersen.

På spørsmål om hvordan den nye næringslivspakken fungerer for idretten, svarer Finansdepartementet dette i en e-post:

«Fotballklubber vil kunne søke støtte under kompensasjonsordningen (gitt at det er et skattepliktig foretak). Dersom de mottar tilskudd via andre koronarelaterte støtteordninger, vil tilskuddet regnes som en del av omsetningen og kompensasjonsbeløpet bli lavere. Dette skyldes at kompensasjonsbeløpet blant annet er basert på hvor stort omsetningsfall virksomheten har.»