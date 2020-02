Se bildene fra nattens Super Bowl: Mahomes den store helten

Kansas City Chiefs var ille ute i Super Bowl, men de siste ti minuttene våknet quarterback Patrick Mahomes og regisserte angrepene som ga 31-20-seier.

Kansas City Chiefs-quarterback Patrick Mahomes sammen med trener Andy Reid etter seieren i Super Bowl. Foto: Foto: Mark J. Terrill, AP / NTB scanpix

– Vi mistet aldri troen, det er det viktigste. Ingen hang med hodet, og vi fortsatte å tro på hverandre. Forsvaret ga oss ballen tilbake, og vi fant en måte å vinne, sa Mahomes, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller (MVP).

San Francisco 49ers ledet 20-10 da Chiefs fikk ballen snaut ni minutter før slutt. Mahomes hadde inntil da vært en skygge av spilleren han pleier å være, men plutselig fant 24-åringen seg selv og viste fram det spektakulære angrepsspillet han er kjent for.

Chiefs har ventet 50 år på en ny tittel etter at norske Jan Stenerud i 1970 sparket 11 av poengene da Minnesota Vikings ble slått 23-7. Søndag var ventetiden over. Laget er også det første som vinner Super Bowl etter å ha ligget under med minst 10 poeng i alle sine sluttspillkamper.

Patrick Mahomes regisserte tre angrep som endte med touchdown i de siste ni minuttene av Super Bowl søndag. Dermed vendte laget 10-20 til 31-20 over San Francisco 49ers. Foto: Foto: Charlie Riedel, AP / NTB scanpix

Dynket

Seieren gjør at Andy Reid ikke lenger er den mest meritterte NFL-trener uten en tittel. Han ledet sin 366. kamp i ligaen, og omsider fikk han holde Lombardi-trofeet.

Først ble han av sine spillere dynket i sportsdrikke, slik tradisjonen er når man vinner.

– Jeg elsker den fyren, sa Reid om Mahomes.

– Dette er stort, og vi skal nyte hvert øyeblikk.

Kansas City Chiefs-trener Andy Reid ble dynket med sportsdrikke da han endelig fikk oppleve å vinne Super Bowl. Det skjedde etter en fantastisk avslutning med tre touchdown på fem minutter. Foto: Foto: John Bazemore, AP / NTB scanpix

Lenge så det ut til at 49ers skulle få feire sin første tittel på 25 år, og den sjette totalt. Det ville ha tangert rekorden til Pittsburgh Steelers og New England Patriots, men lagets ellers gode forsvar maktet ikke å stå imot da Mahomes hadde ryggen mot veggen og var nødt til å ta sjanser.

I første halvdel var Mahomes og Chiefs-angrepet langt fra vanlig nivå. Den unge superstjernen ga noen bevis på hvor tøff han er, og løp inn et touchdown, men det offensive fyrverkeriet uteble.

Damien Williams scorer poengene som ga Kansas City Chiefs ledelsen for godt i superbowlseieren over San Francisco 49ers. Foto: Foto: Mark Humphrey, AP / NTB scanpix

17 på rad

I stedet var det 49ers-quarterback Jimmy Garoppolo som regisserte de mest effektive angrepene med metodisk spill da laget hans fra stillingen 3-10 scoret 17 poeng på rad.

Det sto 10-10 etter en overraskende tam første halvdel, men det var Niners og Garoppolo som så ut til å la seg inspirere av det spektakulære halvtidsshowet med Jennifer Lopez og Shakira.

Shakira og Jennifer Lopez sto for et spektakulært halvtidsshow i Super Bowl. I selve kampen kom fyrverkeriet først i sluttminuttene. Foto: Foto: Seth Wenig, AP / NTB scanpix

Tidlig i kampen havnet en Garoppolo-pasning i hendene på motspiller, men Chiefs greide ikke å få mer enn tre poeng ut av det påfølgende angrepet. Da Mahomes i 3. periode kastet en dårlig pasning som ble fanget av forsvareren Fred Warner, omsatte Niners det nådeløst i touchdown og ti poengs ledelse.

I siste periode brøt Tarvarius Moore nok en Mahomes-pasning og spolerte et lovende angrep. Da så det mørkt ut for Chiefs, men da alt sto på spill fant Mahomes seg selv igjen.

Patrick Mahomes regisserte i sluttminuttene tre angrep som endte med touchdown, og dermed vendte San Francisco 49ers til seier 31-20 i Super Bowl mot San Francisco 49ers etter å ha ligget under med ti poeng mindre enn seks minutter før slutt. Foto: Foto: Matt York, AP / NTB scanpix

