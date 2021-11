Svensk sjokkbeskjed: Linn Svahn mister OL

Sveriges langrennsprofil Linn Svahn (21) går glipp av OL i Beijing i februar.

– I går lå jeg på gulvet, klemte hunden min og bare gråt. Det var nok første gang jeg gråt så mye på to-tre år, sier Svahn til Expressen.

Årsaken er en skulderskade hun pådro seg sist sesong under et fall i februar, som også hemmet henne under VM i Oberstdorf. I begynnelsen av september ble skulderen operert, men OL kommer for raskt for Svahn.

Den svenske sprintkometen skjønte allerede for to måneder siden at OL går uten henne.

– Det var mye verre enn vi hadde forespeilet oss, sier Svahn.

21-åringen står med ni verdenscupseirer på 30 renn. Hun vant blant annet to renn i Falun sist sesong. Det ene var en 10 kilometer hvor hun spurtslo Julia Stupak og Therese Johaug. Etter nederlaget roste Johaug svensken.

– Hun er fremtiden, sa Johaug.

Svahn sier hun fremover vil konsentrere seg om VM i Planica i 2023. 21-åringen forteller at ambisjonene er å vinne alt det VM-et, ikke bare i sprint.

– Jeg vil forme meg til å være veldig sterk på alt den vinteren. Jeg vil kunne slå de absolutt bestes allround-løperne, og sikte på en totalseier i verdenscupen den sesongen, sier Svahn.

