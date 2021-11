McGrath på pallen i Lech – falt fra finaleplass

Det ble en helnorsk-duell i kampen om tredjeplassen i parallellslalåm søndag, og der beseiret Atle Lie McGrath (21) landsmannen Henrik Kristoffersen (27).

JUBLER FOR PALLPLASS: Atle Lie McGrath tok sin andre pallplass i karrieren. I målområdet viste han tydelig at det betydde mye.

Henrik Kristoffersen og Atle Lie McGrath var de eneste nordmennene som tok seg videre fra kvalifiseringen i verdenscupkonkurransen i parallellslalåm i østerrikske Lech søndag. I utslagsrundene leverte de varene og kom seg hele veien til semifinale.

Der ble det dessverre for begge nordmennene stang ut, og dermed måtte de ta til takke med finale om tredjeplassen.

McGrath tok første stikk og ledet med 42 hundredeler etter den første duellen. Det forspranget tok han vare på, og kjørte i mål 15 hundredeler foran Kristoffersen i den avgjørende duellen.

Da kunne han slippe jubelen løs for sin andre pallplass i verdenscupen. Den forrige tok han i storslalåm i Alta Badia i desember 2020.

PALLEN GLAPP: Henrik Kristoffersen endte på den sure fjerdeplassen.

I sin semifinalen falt McGrath noen få porter før mål i den andre duellen av sin semifinale med Dominik Raschner, og da ble det en kamp om tredjeplassen for bæringen.

Det ble det også for Kristoffersen etter at han ga fra seg et halvsekund mot Christian Hirschbühl i sin semifinale, og kjørte i mål 18 hundredeler bak østerrikeren.

I finalen var det Hirschbühl som gikk seirende ut, og tok sin aller første verdenscupseier.

Etter første duell av kvartfinalene lå McGrath 27 hundredeler bak østerrikske Adrian Pertl, men en god andrerunde sørget for at nordmannen gikk videre elleve hundredeler foran Pertl.

Kristoffersen hadde 22 hundredeler ned til canadiske Erik Read før andre runde i sin kvartfinale, og holdt unna med ti hundredelers margin.

McGrath møtte franskmannen Cyprien Sarrazin i åttendedelsfinalen, og hadde et halvt sekund å gå på før den andre duellen. Det forspranget krympet kraftig, men nordmannen gikk til slutt videre med en margin på 15 hundredeler.

Kristoffersen var den eneste av de andre nordmennene som kvalifiserte seg til åttendedelsfinale, og han gikk seirende ut av sin duell med østerrikeren Stephan Brennsteiner med to små hundredeler.

Leif Kristian Nestvold-Haugen, Timon Haugan og Fabian Wilkens Solheim var de tre andre nordmennene som var med i kvalifiseringen, men de tok seg ikke videre.