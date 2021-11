Maktet ikke å straffe Tromsø – varsellampene lyser for Stabæk

(Tromsø - Stabæk 0–0) Stabæk på kvalikplass jaktet livsviktige poeng på Alfheim, men måtte ta til takke med med kun ett.

KJEMPET: Stabæk kjempet for å holde nullen, og klarte det til slutt.

For på besøk i Tromsø hadde Stabæk mer enn nok med å forsvare seg mot hjemmelaget.

Fra 3–0-seier i forrige kamp mot KBK, var det faktisk bare en stolperot som gjorde at det ikke ble tap og null poeng for et Stabæk søndag kveld.

Men selv med poengdeling lyser noen varsellamper for søndagens bortelag. Med to kamper igjen, mot Rosenborg og Odd, ligger laget fra Bærum på kvalikplass, og veien til trygg grunn virker lang.

For foran på tabellen ligger Odd, med fem poeng mer enn Stabæk.

Samtidig er Tromsø sikret videre kontrakt i Eliteserien.

Det etter en andreomgang hvor de var nære, og en førsteomgang hvor det var nokså tamt.

– Jeg synes vi prøver litt på det vanskelige, gjør vi det litt enklere, skal det gå, sa Eric Kitolano til Discovery+ i pausen.

Stabæk-spiller Markus Solbakken på sin side, var klar på bortelaget startet for defensivt fremover i banen, men at det stemte bakover.

– Vi ligger godt og slipper ikke til de store sjansene, men vi må ta i et tak med ballen så vi ikke løper oss i hjelp, sa Solbakken til Discovery+ i pausen.

