Utvist da Vålerenga tapte toppkampen mot Rosenborg: – Koker over i topplokket

(Rosenborg – Vålerenga 2–0) På de to siste seriekampene har Rosenborg tatt full pott mot gullrivalene Brann og Vålerenga. Helt på tampen fikk bortelagets

Ingibjörg Sigurdardottir (24) et fortjent rødt kort.

Det er under en uke siden Rosenborg slo serieleder Brann foran 12.000 tilskuere på Lerkendal. Nå var laget tilbake på Koteng Arena, men tok en ny viktig seier. En liten demper på gleden er skadene på Cesilie Andreassenskeeper Lene Christensen.

Rosenborg klatret uansett forbi Vålerenga på tabellen og er tre poeng bak serieleder Brann, men trønderne har én kamp mer spilt.

Vålerenga har også én kamp til gode på Rosenborg, men er nå på tredjeplass to poeng bak RBK.

Nå er det sommerferie i Toppserien, men en rekke av spillerne skal i aksjon i EM i England før seriespillet starter igjen den første helgen i august.

SCORING OG SKADE: Cesilie Andreassen, her i aksjon mot Brann, scoret det første målet. Så måtte hun ut med skade da Rosenborg slo Vålerenga.

Tidlig scoring

Cesilie Andreassen sørget for at Rosenborg fikk en tidlig scoring da hun skjøt hardt og lavt med venstrebeinet fra 20 meters hold, og markkryperen gikk inn via stolpen til venstre for en sjanseløs Guro Pettersen i Vålerenga-målet igjen.

Vertene fortsatte å male på hjemme på Koteng Arena, og Vålerenga hadde minimalt å bidra med fremover på banen.

For Rosenborg ble det en nedtur da målscorer Andreassen måtte byttes ut med en skade før halvtimen var spilt, men det endret ikke kampbildet.

– Jeg vet ikke hva det var, men hun måtte byttes, sa Rosenborg-trener Steinar Lein til NRK i pausen.

SUSER: Selma Sol Magnusdottir (t.h.) skal spille EM for Island, og er her i aksjon mot Tsjekkia i februar. Hun scoret i toppkampen mot Vålerenga.

Synne Skinnes Hansen hadde ballen i nettet for Rosenborg etter 36 minutter, men dommeren annullerte for offside på Sara Sørensen Fornes som serverte fra venstre til Hansen ved første stolpe.

Men tre minutter senere ble det scoring. Selma Sol Magnusdottir banket til fra 18 meter etter et fint angrep og Pettersen hadde ikke mulighet til å stoppe avslutningen som gikk inn helt borte ved stolpen – til høyre for sisteskansen denne gangen.

Keeperskade og rødt kort

Vålerenga var litt bedre med i andre omgang, men klarte ikke å få reduseringen som ville satt fart i kampen.

Rosenborg måtte tåle en ny skade da den danske keeperen Lene Christensen pådro seg en tilsynelatende stygg skade da hun landet forkjært etter å ha plukket en høy ball i feltet.

Hun er tatt ut i Danmarks EM-tropp, og selv om hun måtte byttes ut så det lovende ut da hun gikk på høyrefoten som var polstret med en ispose.

Vålerenga ble redusert til ti spillere på tampen da Ingibjörg Sigurdardóttir kom altfor sent inn og stemplet keeperinnbytter Ruglie Maria Rulyte. Den stygge taklingen ble belønnet med et meget fortjent rødt kort.

– Den første følelsen er at det er strengt, sa Det koker over i topplokket der, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp da han kommenterte kampen.

Men etter å ha sett situasjonen i reprise endret han mening:

– Den er soleklar. Rett og slett hodemisting av Sigurdardóttir. Det koker over i topplokket, sa Torp.

PS! Dette var Rosenborgs Emilie Brakstads siste kamp før hun skal spille for Bayern München. Hun har vært på lån i Rosenborg etter at overgangen gikk i orden i januar.

